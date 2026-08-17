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ราคาปัจจุบัน Crown BRLV วันนี้ คือ 0.19134 USD มูลค่าตลาด BRLV เท่ากับ 71,710,932 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRLV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Crown BRLV วันนี้ คือ 0.19134 USD มูลค่าตลาด BRLV เท่ากับ 71,710,932 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRLV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Crown BRLV ราคา (BRLV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BRLV เป็น USD

$0.19134
$0.19134$0.19134
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Crown BRLV (BRLV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:48:23 (UTC+8)

ราคา Crown BRLV วันนี้

ราคาปัจจุบัน Crown BRLV (BRLV) วันนี้ $ 0.19134, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BRLV เป็น USD คือ $ 0.19134 ต่อ BRLV.

Crown BRLV มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 71,710,932 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 374.78M BRLV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BRLV เทรดระหว่าง $ 0.191292 (ต่ำ) กับ $ 0.191344 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.204863 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.187398

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BRLV เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 405.82.

Crown BRLV (BRLV) ข้อมูลการตลาด

$ 71.71M
$ 71.71M$ 71.71M

$ 405.82
$ 405.82$ 405.82

$ 71.71M
$ 71.71M$ 71.71M

374.78M
374.78M 374.78M

374,782,329.3728299
374,782,329.3728299 374,782,329.3728299

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crown BRLV คือ $ 71.71M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 405.82 อุปทานหมุนเวียนของ BRLV คือ 374.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 374782329.3728299 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 71.71M

ประวัติราคา Crown BRLV USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.191292
$ 0.191292$ 0.191292
ต่ำสุด 24h
$ 0.191344
$ 0.191344$ 0.191344
สูงสุด 24h

$ 0.191292
$ 0.191292$ 0.191292

$ 0.191344
$ 0.191344$ 0.191344

$ 0.204863
$ 0.204863$ 0.204863

$ 0.187398
$ 0.187398$ 0.187398

--

+0.02%

-2.49%

-2.49%

ประวัติราคา Crown BRLV (BRLV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crown BRLV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crown BRLV เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039479182
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crown BRLV เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051407700
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crown BRLV เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.02%
30 วัน$ -0.0039479182-2.06%
60 วัน$ -0.0051407700-2.68%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Crown BRLV

การคาดการณ์ราคา Crown BRLV (BRLV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BRLV ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Crown BRLV (BRLV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Crown BRLV อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Crown BRLV จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BRLV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Crown BRLV

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Crown BRLV (BRLV) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemEthereum EcosystemFiat-backed Stablecoin

เกี่ยวกับ Crown BRLV

ราคาปัจจุบันของ Crown BRLV คือเท่าไร?

Crown BRLV (BRLV) ซื้อขายอยู่ที่ ฿6.1796555668499148000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Crown BRLV มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin BRLV มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ BRLV ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BRLV มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Crown BRLV มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 374782329.3728299 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ BRLV คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Crown BRLV ครองอันดับตลาดที่ #313 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿2316028327.25930644104000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Crown BRLV มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Crown BRLV เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin BRLV แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crown BRLV

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:48:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crown BRLV (BRLV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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