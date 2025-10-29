ราคาปัจจุบัน BFUSD วันนี้ คือ 0.999869 USD ติดตามการอัปเดตราคา BFUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BFUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BFUSD วันนี้ คือ 0.999869 USD ติดตามการอัปเดตราคา BFUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BFUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.999903
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
BFUSD (BFUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:02:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BFUSD (BFUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999734
ต่ำสุด 24h
$ 1.0
สูงสุด 24h

$ 0.999734
$ 1.0
$ 1.007
$ 0.997772
-0.00%

+0.00%

+0.01%

+0.01%

ราคาเรียลไทม์ BFUSD (BFUSD) คือ $0.999869 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBFUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.999734 และราคาสูงสุด $ 1.0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BFUSD คือ $ 1.007 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.997772

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BFUSD มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BFUSD (BFUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 1.32B
--
$ 1.32B
1.32B
1,320,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BFUSD คือ $ 1.32B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BFUSD คือ 1.32B โดยมีอุปทานรวมที่ 1320000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.32B

ประวัติราคา BFUSD (BFUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BFUSD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BFUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005748246
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BFUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004433419
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BFUSD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.00%
30 วัน$ +0.0005748246+0.06%
60 วัน$ +0.0004433419+0.04%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BFUSD (BFUSD)

BFUSD is a reward-bearing asset redeemable for USD stablecoin. It offers rewards on qualifying balances and can be used as Margin in Futures Accounts, allowing users to earn rewards simultaneously. Users holding BFUSD in their account will receive a daily reward in USD stablecoin at the APR for their Qualifying balance.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BFUSD (USD)

BFUSD (BFUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BFUSD (BFUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BFUSD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BFUSD ตอนนี้!

BFUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BFUSD (BFUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BFUSD (BFUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BFUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BFUSD (BFUSD)

วันนี้ BFUSD (BFUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BFUSD เป็นUSD คือ 0.999869 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BFUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BFUSD เป็น USD คือ $ 0.999869 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BFUSD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BFUSD คือ $ 1.32B USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BFUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BFUSD คือ 1.32B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BFUSD คือเท่าใด?
BFUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.007 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BFUSD คือเท่าไร?
BFUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.997772 USD
ปริมาณการเทรดของ BFUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BFUSD คือ -- USD
ปีนี้ BFUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
BFUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BFUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:02:13 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

