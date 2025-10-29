ราคาปัจจุบัน Metaplex วันนี้ คือ 0.22675 USD ติดตามการอัปเดตราคา MPLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MPLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Metaplex วันนี้ คือ 0.22675 USD ติดตามการอัปเดตราคา MPLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MPLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:24:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Metaplex (MPLX) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Metaplex (MPLX) คือ $0.22675 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMPLX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.224556 และราคาสูงสุด $ 0.232312 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MPLX คือ $ 0.896784 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02528374

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MPLX มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Metaplex (MPLX) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Metaplex คือ $ 129.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MPLX คือ 572.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 226.74M

ประวัติราคา Metaplex (MPLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Metaplex เป็น USD เท่ากับ $ -0.0055241868492833
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metaplex เป็น USD เท่ากับ $ -0.0315738491
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metaplex เป็น USD เท่ากับ $ +0.0375763977
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Metaplex เป็น USD เท่ากับ $ +0.05513863870001636

อะไรคือ Metaplex (MPLX)

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network’s biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

การคาดการณ์ราคา Metaplex (USD)

MPLX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Metaplex (MPLX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Metaplex (MPLX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MPLXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:24:09 (UTC+8)

