การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) (USD)

รับการคาดการณ์ราคา Everlyn AI สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น LYN จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด

ป้อนตัวเลขระหว่าง -100 ถึง 1,000 เพื่อคาดการณ์ราคา Everlyn AI
%

*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI
$0.1232
-5.30%
USD
แท้จริง
การทำนาย
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 09:41:38 (UTC+8)

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI สำหรับปี 2025-2050 (USD)

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2025 (ปีนี้)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Everlyn AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.1232 ในปี 2025

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Everlyn AI อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.12936 ในปี 2026

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ LYN คือ $ 0.135828 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ LYN คือ $ 0.142619 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LYN ในปี 2029 คือ $ 0.149750 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LYN ในปี 2030 คือ $ 0.157237 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Everlyn AI อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.256123

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)

ในปี 2050 ราคาของ Everlyn AI อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.417198

ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2025
    $ 0.1232
    0.00%
  • 2026
    $ 0.12936
    5.00%
  • 2027
    $ 0.135828
    10.25%
  • 2028
    $ 0.142619
    15.76%
  • 2029
    $ 0.149750
    21.55%
  • 2030
    $ 0.157237
    27.63%
  • 2031
    $ 0.165099
    34.01%
  • 2032
    $ 0.173354
    40.71%
ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2033
    $ 0.182022
    47.75%
  • 2034
    $ 0.191123
    55.13%
  • 2035
    $ 0.200679
    62.89%
  • 2036
    $ 0.210713
    71.03%
  • 2037
    $ 0.221249
    79.59%
  • 2038
    $ 0.232311
    88.56%
  • 2039
    $ 0.243927
    97.99%
  • 2040
    $ 0.256123
    107.89%
แสดงเพิ่มเติม

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน

วันที่
การคาดการณ์ราคา
การเจริญเติบโต
  • October 29, 2025(วันนี้)
    $ 0.1232
    0.00%
  • October 30, 2025(พรุ่งนี้)
    $ 0.123216
    0.01%
  • November 5, 2025(สัปดาห์นี้)
    $ 0.123318
    0.10%
  • November 28, 2025(30 วัน)
    $ 0.123706
    0.41%
การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) วันนี้

ราคาที่คาดการณ์สำหรับ LYN บน October 29, 2025(วันนี้) คือ $0.1232 การฉายภาพนี้สะท้อนผลลัพธ์ที่คำนวณได้ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ให้ไว้ โดยให้ผู้ใช้ทราบภาพรวมของการเคลื่อนไหวราคาที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) พรุ่งนี้

สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ LYN โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.123216 ผลลัพธ์เหล่านี้ให้มุมมองโดยประมาณสำหรับมูลค่าโทเค็นตามพารามิเตอร์ที่เลือก

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) สัปดาห์นี้

ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ LYN โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.123318 การพยากรณ์รายสัปดาห์นี้คำนวณโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์การเติบโตเดียวกันเพื่อให้ทราบแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) 30 วัน

เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ LYN คือ $0.123706 การคาดการณ์นี้ได้มาจากการใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% เพื่อประมาณว่ามูลค่าของโทเค็นจะอยู่ที่ระดับใดหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน

สถิติราคาปัจจุบัน Everlyn AI

$ 0.1232
-5.30%

$ 31.57M
255.64M
$ 191.94K
--

ราคาล่าสุด LYN คือ $ 0.1232 มีการเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมงที่ -5.30% โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 191.94K
นอกจากนี้ LYN ยังมีอุปทานหมุนเวียน 255.64Mและมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ $ 31.57M

ราคา Everlyn AI ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Everlyn AI ราคาปัจจุบันของ Everlyn AI คือ 0.1235USD อุปทานหมุนเวียนของ Everlyn AI(LYN) คือ 0.00 LYN ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $31.57M

ระยะเวลา
เปลี่ยน(%)
เปลี่ยน(USD)
สูง
ต่ำ
  • 24 ชั่วโมง
    -0.09%
    $ -0.012600
    $ 0.1362
    $ 0.1223
  • 7 วัน
    -0.04%
    $ -0.005999
    $ 0.1775
    $ 0.1223
  • 30 วัน
    0.23%
    $ 0.023399
    $ 1.2824
    $ 0.0848
ผลการดำเนินงาน 24 ชั่วโมง

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Everlyn AI แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา $-0.012600 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า -0.09%

ผลการดำเนินงาน 7 วัน

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Everlyn AI มีการเทรดสูงสุดที่ $0.1775 และต่ำสุดที่ $0.1223 มีการเปลี่ยนแปลงราคา -0.04% แนวโน้มล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ LYN ในการเคลื่อนไหวต่อไปในตลาด

ผลการดำเนินงาน 30 วัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Everlyn AI มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 0.23% สะท้อนให้เห็นมูลค่าประมาณ $0.023399 ซึ่งบ่งชี้ว่า LYN อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

ตรวจสอบประวัติราคา Everlyn AI ทั้งหมดเพื่อดูแนวโน้มโดยละเอียดของ MEXC

ดูประวัติราคาเต็ม LYN

โมดูลการคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) ทำงานอย่างไร?

โมดูลการคาดการณ์ราคา Everlyn AI เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา LYN ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น

1. ป้อนการคาดการณ์การเติบโตของคุณ

เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ Everlyn AI ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้

2. คำนวณราคาในอนาคต

เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา LYN ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว

3. สำรวจสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ Everlyn AI ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

4. ความรู้สึกของผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึกของชุมชน

โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ LYN อย่างไร

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา

เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ LYN เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ Everlyn AI

เหตุใดการคาดการณ์ราคา LYN จึงสำคัญ?

การคาดการณ์ราคา LYN เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:

การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล

การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ

การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด

การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ):

ตอนนี้ LYN คุ้มที่จะลงทุนไหม?
ตามการคาดการณ์ของคุณ LYN จะถึง -- ในวันที่ undefined ทำให้เป็นโทเค็นที่คุ้มค่าที่จะพิจารณา
ราคาที่คาดการณ์ของ LYN ในเดือนหน้าคือเท่าใด?
ตามเครื่องมือคาดการณ์ราคา Everlyn AI (LYN) ราคาที่คาดการณ์ LYN จะถึง -- ในวันที่ undefined
1 LYN จะมีราคาเท่าไรในปี 2026?
ราคา 1 Everlyn AI (LYN) วันนี้คือ $0.1232 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน LYN จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2026
ราคาที่คาดการณ์ของ LYN ในปี 2027 คือเท่าใด?
Everlyn AI (LYN) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 LYN ในปี 2027
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ LYN ในปี 2028 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Everlyn AI (LYN) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2028
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ LYN ในปี 2029 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Everlyn AI (LYN) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2029
1 LYN จะมีราคาเท่าไรในปี 2030?
ราคา 1 Everlyn AI (LYN) วันนี้คือ $0.1232 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน LYN จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2030
การคาดการณ์ราคา LYN ในปี 2040 คือเท่าใด?
Everlyn AI (LYN) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 LYN ในปี 2040
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ