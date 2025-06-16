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Цена Lemmy The Bat (LBAI)

USD

График цены Lemmy The Bat (LBAI) в реальном времени

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-15,50%(1D)

Цена Lemmy The Bat (LBAI) сегодня

Текущая цена Lemmy The Bat (LBAI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,34M USD. Цена LBAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lemmy The Bat:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Lemmy The Bat в течение дня составляет -15,77%
- Оборотное предложение составляет 69,00B USD

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Ценовые показатели Lemmy The Bat (LBAI) - USD

За сегодня изменение цены Lemmy The Bat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lemmy The Bat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lemmy The Bat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lemmy The Bat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-15,77%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Lemmy The Bat (LBAI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Lemmy The Bat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,49%

-15,77%

-44,21%

Рыночная информация Lemmy The Bat (LBAI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M

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69,00B
69,00B 69,00B

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Источник Lemmy The Bat (LBAI)

Официальный веб-сайт

Токеномика Lemmy The Bat (LBAI)

Понимание токеномики Lemmy The Bat (LBAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LBAI прямо сейчас!

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LBAI на местную валюту

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