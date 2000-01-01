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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Агрегатор доходности по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Агрегатор доходности. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.775
+2.48%
+11.69%
+29.05%
$ 174.36M
$ 60.72K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,037.5
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12
3
ARK
ARK
ARK
$ 0.09366
-0.04%
-1.30%
+0.18%
$ 18.50M
$ 580.27K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0.10735
+0.17%
-4.49%
+10.64%
$ 8.60M
$ 571.86K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0.328394
-0.09%
-0.04%
-6.28%
$ 6.90M
$ 1.09M
6
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001316
+0.23%
+1.46%
+6.18%
$ 6.79M
$ 420.62M
7
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.57
-1.15%
-0.03%
-13.26%
$ 6.08M
$ 18.67K
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.082543
+0.38%
+0.01%
+2.68%
$ 5.64M
$ 4.44K
9
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0.00901164
+0.20%
-0.01%
+1.13%
$ 5.05M
$ 8.18K
10
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 1,878.28
+0.37%
-0.02%
-0.01%
$ 3.58M
$ 237.80
11
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.175
-0.35%
-1.57%
-0.58%
$ 3.46M
$ 11.85K
12
Beefy
Beefy
BIFI
$ 36.89
+0.19%
+0.01%
+0.65%
$ 2.95M
$ 19.70K
13
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00020533
-0.18%
-0.03%
-3.36%
$ 2.05M
$ 62.77K
14
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0.0020323
+0.27%
+0.02%
-3.40%
$ 2.03M
$ 183.84
15
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02642518
-0.35%
-0.00%
-7.66%
$ 1.79M
$ 3.24K
16
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.0027541
+1.36%
-0.06%
+0.15%
$ 1.31M
$ 10.69K
17
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.09096
+0.18%
--
-0.19%
$ 909.60K
$ 15.37
18
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0.0013846
+0.11%
-0.14%
-4.69%
$ 716.69K
$ 8.46K
19
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00034513
+0.12%
-0.04%
-11.49%
$ 686.98K
$ 1.31M
20
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00761647
0.00%
--
+0.55%
$ 515.63K
$ 2.08
21
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
-0.10%
$ 513.01K
$ 29.08
22
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00046853
+0.01%
-0.00%
-7.16%
$ 462.43K
$ 1.68K
23
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7.225E-5
-0.07%
-0.80%
-0.69%
$ 390.22K
--
24
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,864.07
0.00%
--
-0.15%
$ 316.50K
$ 13.19
25
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 30.35
-0.20%
-0.02%
+5.38%
$ 303.49K
$ 142.32
26
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
+0.05%
$ 302.13K
$ 2.31
27
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00203957
+0.17%
--
+2.23%
$ 204.00K
$ 18.11
28
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001385
-0.14%
-1.50%
-2.54%
$ 183.11K
$ 11.25M
29
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.83E-6
0.00%
+42.20%
+40.53%
$ 101.77K
--
30
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00061812
-0.11%
-0.02%
+6.29%
$ 93.77K
$ 696.54
31
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.678E-5
-0.02%
+5.10%
-14.27%
$ 28.39K
--
32
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01106833
+0.35%
-0.02%
-2.53%
$ 22.28K
$ 7.72
33
88mph
88mph
MPH
$ 0.0122473
-0.15%
-0.03%
-0.94%
$ 19.33K
$ 11.15
34
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0.01082824
0.00%
-0.00%
-0.13%
$ 18.41K
$ 2.53
35
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0.00018018
0.00%
--
+0.03%
$ 9.59K
$ 9.10
36
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0.018855
-5.69%
-9.38%
-3.52%
--
$ 9.27M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Агрегатор доходности и почему они так популярны?
Токены категории Агрегатор доходности представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 36 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $327.68M.
Какой токен из категории Агрегатор доходности демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Агрегатор доходности, отслеживаемых на MEXC, KAON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 42.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Агрегатор доходности находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 36 токенов категории Агрегатор доходности, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Агрегатор доходности относятся CVX, YFI, ARK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Агрегатор доходности?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Агрегатор доходности составляет примерно $327.68M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Агрегатор доходности, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.