Цена Pickle Finance (PICKLE)
Текущая цена Pickle Finance (PICKLE) сегодня составляет 1.24 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.93M USD. Цена PICKLE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pickle Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 913.21 USD
- Изменение цены Pickle Finance в течение дня составляет -1.93%
- Оборотное предложение составляет 1.56M USD
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За сегодня изменение цены Pickle Finance на USD составило $ -0.024456716542423.
За последние 30 дней изменение цены Pickle Finance на USD составило $ +0.3127948360.
За последние 60 дней изменение цены Pickle Finance на USD составило $ +0.7898306480.
За последние 90 дней изменение цены Pickle Finance на USD составило $ +0.4469973742563754.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.024456716542423
|-1.93%
|30 дней
|$ +0.3127948360
|+25.23%
|60 дней
|$ +0.7898306480
|+63.70%
|90 дней
|$ +0.4469973742563754
|+56.37%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pickle Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.21%
-1.93%
-4.18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.
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|1 PICKLE к AUD
A$1.984
|1 PICKLE к GBP
￡0.9796
|1 PICKLE к EUR
€1.178
|1 PICKLE к USD
$1.24
|1 PICKLE к MYR
RM5.5552
|1 PICKLE к TRY
₺43.6728
|1 PICKLE к JPY
¥194.99
|1 PICKLE к RUB
₽123.7396
|1 PICKLE к INR
₹105.9084
|1 PICKLE к IDR
Rp19,999.9972
|1 PICKLE к PHP
₱72.7384
|1 PICKLE к EGP
￡E.62.9796
|1 PICKLE к BRL
R$7.8368
|1 PICKLE к CAD
C$1.7856
|1 PICKLE к BDT
৳147.932
|1 PICKLE к NGN
₦1,916.5316
|1 PICKLE к UAH
₴51.9064
|1 PICKLE к VES
Bs63.24
|1 PICKLE к PKR
Rs344.6332
|1 PICKLE к KZT
₸641.4892
|1 PICKLE к THB
฿42.2716
|1 PICKLE к TWD
NT$40.5108
|1 PICKLE к CHF
Fr1.0912
|1 PICKLE к HKD
HK$9.6596
|1 PICKLE к MAD
.د.م12.4744