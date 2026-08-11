Какова текущая цена Harmonix Finance?

Harmonix Finance торгуется по цене ₽0.150351305276831344000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.13%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как HAR соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.13% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если HAR превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Harmonix Finance показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Yield Aggregator,HyperEVM Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Yield Aggregator,HyperEVM Ecosystem HAR демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Harmonix Finance?

Рыночная капитализация ₽150351529.7409516496000 ставит HAR на 3357-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.144578088102571312000 до ₽0.152109607552558544000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется HAR?

Harmonix Finance обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку HAR?

При наличии в обращении 308953929.1008293 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.