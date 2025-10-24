Текущая цена Tokeo сегодня составляет 0.01305916 USD. Следите за обновлениями цены TOKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOKE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tokeo сегодня составляет 0.01305916 USD. Следите за обновлениями цены TOKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOKE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Tokeo

Цена Tokeo (TOKE)

Не в листинге

Текущая цена 1 TOKE в USD:

$0.01305916
-2.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Tokeo (TOKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:17:39 (UTC+8)

Информация о ценах Tokeo (TOKE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.0128646
Мин 24Ч
$ 0.01354257
Макс 24Ч

$ 0.0128646
$ 0.01354257
$ 0.081304
$ 0.00745933
+0.29%

-2.01%

-10.48%

-10.48%

Текущая цена Tokeo (TOKE) составляет $0.01305916. За последние 24 часа TOKE торговался в диапазоне от $ 0.0128646 до $ 0.01354257, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TOKE за все время составляет $ 0.081304, а минимальная – $ 0.00745933.

Что касается краткосрочной динамики, TOKE изменился на +0.29% за последний час, на -2.01% за 24 часа и на -10.48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tokeo (TOKE)

$ 695.69K
--
$ 1.31M
53.23M
100,000,000.0
Текущая рыночная капитализация Tokeo составляет $ 695.69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TOKE составляет 53.23M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.31M.

История цен Tokeo (TOKE) в USD

За сегодня изменение цены Tokeo на USD составило $ -0.00026866267333578.
За последние 30 дней изменение цены Tokeo на USD составило $ -0.0010694185.
За последние 60 дней изменение цены Tokeo на USD составило $ -0.0069296434.
За последние 90 дней изменение цены Tokeo на USD составило $ -0.026563265641825505.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00026866267333578-2.01%
30 дней$ -0.0010694185-8.18%
60 дней$ -0.0069296434-53.06%
90 дней$ -0.026563265641825505-67.04%

Что такое Tokeo (TOKE)

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Tokeo (USD)

Сколько будет стоить Tokeo (TOKE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tokeo (TOKE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tokeo.

Проверьте прогноз цены Tokeo!

TOKE на местную валюту

Токеномика Tokeo (TOKE)

Понимание токеномики Tokeo (TOKE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TOKE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tokeo (TOKE)

Сколько стоит Tokeo (TOKE) на сегодня?
Актуальная цена TOKE в USD – 0.01305916 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TOKE в USD?
Текущая цена TOKE в USD составляет $ 0.01305916. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tokeo?
Рыночная капитализация TOKE составляет $ 695.69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TOKE?
Циркулирующее предложение TOKE составляет 53.23M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TOKE?
TOKE достиг максимальной цены (ATH) в 0.081304 USD.
Какова была минимальная цена TOKE за все время (ATL)?
TOKE достиг минимальной цены (ATL) в 0.00745933 USD.
Каков объем торгов TOKE?
Объем торгов за последние 24 часа для TOKE составляет -- USD.
Вырастет ли TOKE в цене в этом году?
TOKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TOKE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.