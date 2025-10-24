Текущая цена Infinite Trading Protocol сегодня составляет 0,01971837 USD. Следите за обновлениями цены ITP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ITP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Infinite Trading Protocol сегодня составляет 0,01971837 USD. Следите за обновлениями цены ITP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ITP прямо сейчас на MEXC.

Логотип Infinite Trading Protocol

Цена Infinite Trading Protocol (ITP)

Не в листинге

Текущая цена 1 ITP в USD:

$0,01973503
$0,01973503
-1,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Infinite Trading Protocol (ITP) в реальном времени
Информация о ценах Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01945769
$ 0,01945769
Мин 24Ч
$ 0,02033287
$ 0,02033287
Макс 24Ч

$ 0,01945769
$ 0,01945769

$ 0,02033287
$ 0,02033287

$ 0,02969891
$ 0,02969891

$ 0,01241365
$ 0,01241365

-0,86%

-2,02%

-6,52%

-6,52%

Текущая цена Infinite Trading Protocol (ITP) составляет $0,01971837. За последние 24 часа ITP торговался в диапазоне от $ 0,01945769 до $ 0,02033287, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ITP за все время составляет $ 0,02969891, а минимальная – $ 0,01241365.

Что касается краткосрочной динамики, ITP изменился на -0,86% за последний час, на -2,02% за 24 часа и на -6,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Infinite Trading Protocol (ITP)

$ 93,23K
$ 93,23K

--
--

$ 13,02M
$ 13,02M

4,73M
4,73M

660 146 957,2169611
660 146 957,2169611

Текущая рыночная капитализация Infinite Trading Protocol составляет $ 93,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ITP составляет 4,73M, а общее предложение – 660146957.2169611. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,02M.

История цен Infinite Trading Protocol (ITP) в USD

За сегодня изменение цены Infinite Trading Protocol на USD составило $ -0,00040785553472877.
За последние 30 дней изменение цены Infinite Trading Protocol на USD составило $ -0,0038653072.
За последние 60 дней изменение цены Infinite Trading Protocol на USD составило $ -0,0059809286.
За последние 90 дней изменение цены Infinite Trading Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00040785553472877-2,02%
30 дней$ -0,0038653072-19,60%
60 дней$ -0,0059809286-30,33%
90 дней$ 0--

Что такое Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Infinite Trading Protocol (ITP)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Infinite Trading Protocol (USD)

Сколько будет стоить Infinite Trading Protocol (ITP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Infinite Trading Protocol (ITP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Infinite Trading Protocol.

Проверьте прогноз цены Infinite Trading Protocol!

ITP на местную валюту

Токеномика Infinite Trading Protocol (ITP)

Понимание токеномики Infinite Trading Protocol (ITP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ITP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Infinite Trading Protocol (ITP)

Сколько стоит Infinite Trading Protocol (ITP) на сегодня?
Актуальная цена ITP в USD – 0,01971837 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ITP в USD?
Текущая цена ITP в USD составляет $ 0,01971837. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Infinite Trading Protocol?
Рыночная капитализация ITP составляет $ 93,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ITP?
Циркулирующее предложение ITP составляет 4,73M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ITP?
ITP достиг максимальной цены (ATH) в 0,02969891 USD.
Какова была минимальная цена ITP за все время (ATL)?
ITP достиг минимальной цены (ATL) в 0,01241365 USD.
Каков объем торгов ITP?
Объем торгов за последние 24 часа для ITP составляет -- USD.
Вырастет ли ITP в цене в этом году?
ITP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ITP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.