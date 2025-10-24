Что такое Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions. Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Infinite Trading Protocol (ITP) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Infinite Trading Protocol (USD)

Сколько будет стоить Infinite Trading Protocol (ITP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Infinite Trading Protocol (ITP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Infinite Trading Protocol.

Проверьте прогноз цены Infinite Trading Protocol!

ITP на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Infinite Trading Protocol (ITP)

Понимание токеномики Infinite Trading Protocol (ITP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ITP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Infinite Trading Protocol (ITP) Сколько стоит Infinite Trading Protocol (ITP) на сегодня? Актуальная цена ITP в USD – 0,01971837 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ITP в USD? $ 0,01971837 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ITP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Infinite Trading Protocol? Рыночная капитализация ITP составляет $ 93,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ITP? Циркулирующее предложение ITP составляет 4,73M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ITP? ITP достиг максимальной цены (ATH) в 0,02969891 USD . Какова была минимальная цена ITP за все время (ATL)? ITP достиг минимальной цены (ATL) в 0,01241365 USD . Каков объем торгов ITP? Объем торгов за последние 24 часа для ITP составляет -- USD . Вырастет ли ITP в цене в этом году? ITP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ITP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Infinite Trading Protocol (ITP)