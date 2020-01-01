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Топ токенов категории Экосистема Sei Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Sei Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,057.75
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.298
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,692
+0.03%
-0.02%
-0.81%
$ 413.60M
$ 7.57K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0.04179
+0.31%
+0.12%
+0.36%
$ 301.85M
$ 1.36M
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.998603
-0.09%
0.00%
-0.44%
$ 114.94M
$ 73.46K
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
10
BAT
BAT
BAT
$ 0.06663
+0.09%
-2.50%
+0.83%
$ 99.36M
$ 856.78K
11
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,338
-0.11%
-0.02%
+0.35%
$ 62.38M
$ 51.11
12
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
0.00%
$ 51.62M
--
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.69M
$ 700.03K
15
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
16
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,871.07
-0.11%
-0.02%
-0.15%
$ 13.89M
$ 439.81K
17
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.10016
+0.12%
-21.04%
-18.61%
$ 12.91M
$ 1.88M
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0.04147184
-0.45%
-0.00%
-0.54%
$ 11.36M
$ 419.65K
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
+0.32%
$ 1.02M
$ 47.24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0.000001517
0.00%
-0.78%
-5.11%
$ 400.29K
$ 16.02B
21
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
+0.14%
-0.00%
-0.10%
$ 352.05K
$ 665.03
22
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00220252
-0.04%
+0.04%
+3.38%
$ 324.18K
$ 14.09K
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0.0006771
+2.11%
-0.01%
-9.34%
$ 246.70K
$ 7.77K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 0.00010725
+0.02%
-0.00%
-0.08%
$ 107.25K
$ 369.62
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0.02360988
0.00%
+0.00%
-4.25%
$ 105.48K
$ 2.84
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
0.00%
+5.00%
$ 43.97K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0.00011265
0.00%
--
+20.51%
$ 15.76K
$ 16.44
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1.422E-5
0.00%
+0.70%
-0.97%
$ 13.28K
--
29
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 3.0851E-8
0.00%
-0.20%
-1.35%
$ 12.98K
--
30
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.219E-5
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 12.57K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4.788E-5
0.00%
-14.70%
+1.03%
$ 10.90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0.00804
0.00%
0.00%
-0.12%
--
$ 721.78K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8064
-1.47%
+0.11%
-9.31%
--
$ 109.48K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Sei Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Sei Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 33 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $95.24B.
Какой токен из категории Экосистема Sei Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Sei Network, отслеживаемых на MEXC, CHIPS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Sei Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 33 токенов категории Экосистема Sei Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Sei Network относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Sei Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Sei Network составляет примерно $95.24B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Sei Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.