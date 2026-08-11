Какова текущая цена Kindred Labs?

Kindred Labs (KIN) торгуется по цене ₽0.16484061783829024000, что отражает изменение цены на уровне 4.16% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Kindred Labs в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора BNB Chain Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,IP, KIN часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется KIN?

За последние 24 часа объем торгов KIN составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Kindred Labs в обращении?

Сегодня в обращении находится 147187500.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг KIN?

В настоящее время Kindred Labs занимает рейтинг №4094 с рыночной капитализацией ₽24262419.9832902272000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Kindred Labs за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 4.16%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Kindred Labs соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента BNB Chain Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,IP KIN демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.