FISHW

FishWar – это ролевая игра с элементами искусственного интеллекта, в которой игроки сражаются в постапокалиптическом океане и зарабатывают награды через стратегический геймплей: Бесплатная игра, режимы «Приключение» и «Арена», «Колесо удачи» и «Охота за яйцами», эксклюзивные NFT и внутриигровые предметы. Теперь пользователи могут погрузиться в мир FISHWAR с помощью ИИ-агента. ИИ-агент выполняет все миссии в игре. Игроки могут взаимодействовать с продвинутой системой искусственного интеллекта, созданной для значимых и динамичных диалогов в игре.

Название криптовалютыFISHW

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение57,076,697,777

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSEIEVM

ВведениеFishWar – это ролевая игра с элементами искусственного интеллекта, в которой игроки сражаются в постапокалиптическом океане и зарабатывают награды через стратегический геймплей: Бесплатная игра, режимы «Приключение» и «Арена», «Колесо удачи» и «Охота за яйцами», эксклюзивные NFT и внутриигровые предметы. Теперь пользователи могут погрузиться в мир FISHWAR с помощью ИИ-агента. ИИ-агент выполняет все миссии в игре. Игроки могут взаимодействовать с продвинутой системой искусственного интеллекта, созданной для значимых и динамичных диалогов в игре.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
FISHW/USDT
FishWar
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (FISHW)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
FISHW/USDT
FishWar
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (FISHW)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...