Сегодняшняя цена Fishwar

Текущая цена Fishwar (FISHW) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FISHW на USD составляет $ 0 за FISHW.

На данный момент Fishwar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 43 974, при оборотном предложении 11,03B FISHW. В течение последних 24 часов, FISHW торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00185884, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FISHW изменился на -- за последний час и на +0,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fishwar (FISHW)

Рыночная капитализация $ 43,97K$ 43,97K $ 43,97K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 227,55K$ 227,55K $ 227,55K Оборотное предложение 11,03B 11,03B 11,03B Общее предложение 57 076 697 777,0 57 076 697 777,0 57 076 697 777,0

Текущая рыночная капитализация Fishwar составляет $ 43,97K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FISHW составляет 11,03B, а общее предложение – 57076697777.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 227,55K.