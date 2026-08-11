Сегодняшняя цена MetaArena

Текущая цена MetaArena (TIMI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TIMI на USD составляет $ 0 за TIMI.

На данный момент MetaArena занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 250 531, при оборотном предложении 364,35M TIMI. В течение последних 24 часов, TIMI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,101369, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TIMI изменился на +0,43% за последний час и на -9,73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,01K.

Рыночная информация MetaArena (TIMI)

Рыночная капитализация $ 250,53K$ 250,53K $ 250,53K Объем (24Ч) $ 9,01K$ 9,01K $ 9,01K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Оборотное предложение 364,35M 364,35M 364,35M Общее предложение 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MetaArena составляет $ 250,53K, при 24-часовом объеме торгов $ 9,01K. Циркулируещее обращение TIMI составляет 364,35M, а общее предложение – 2100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,44M.