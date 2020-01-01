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Топ токенов категории РПГ по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе РПГ. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002098
-0.10%
-3.41%
+1.75%
$ 200.99M
$ 3.66B
2
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.011
+0.43%
-2.27%
+3.85%
$ 22.17M
$ 19.43K
3
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005407
-0.22%
-2.68%
-0.83%
$ 13.44M
$ 10.14M
4
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11698
+0.50%
-8.22%
+63.22%
$ 11.86M
$ 1.41M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07697
+0.09%
-1.27%
-7.15%
$ 8.25M
$ 690.41K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04396452
+0.03%
-0.01%
+1.00%
$ 2.32M
$ 22.86K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00427
0.00%
0.00%
-9.53%
$ 2.26M
$ 8.90M
8
$ 361.78
-0.21%
-0.61%
-2.15%
$ 1.99M
$ 146.19
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00326421
0.00%
--
+30.45%
$ 1.63M
$ 7.04K
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116048
-0.38%
+0.01%
+2.39%
$ 1.16M
$ 1.69K
11
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00350412
-0.09%
+0.02%
+1.58%
$ 1.12M
$ 134.04K
12
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.02973493
0.00%
--
-0.41%
$ 1.05M
$ 59.47
13
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100615
-0.10%
0.00%
-2.43%
$ 1.01M
$ 8.59K
14
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00297931
0.00%
-0.00%
-1.40%
$ 893.79K
$ 4.79K
15
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.987E-5
-0.03%
-6.00%
+3.43%
$ 798.64K
--
16
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.0009703
+4.13%
-0.00%
-12.55%
$ 696.52K
$ 137.34K
17
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.6954E-8
-0.03%
-3.20%
+23.80%
$ 694.24K
--
18
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01141086
+0.12%
-0.02%
-2.09%
$ 664.39K
$ 354.18
19
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 637.38K
$ 232.20
20
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00062435
+0.12%
-0.01%
-1.62%
$ 624.32K
$ 1.40K
21
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03787
-0.05%
+1.45%
-0.08%
$ 616.24K
$ 1.47M
22
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.20984
+0.01%
-0.02%
-6.75%
$ 588.68K
$ 78.75
23
Warped
Warped
WARPED
$ 6.282E-5
0.00%
-2.70%
-3.77%
$ 580.33K
--
24
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00154899
+0.02%
+0.01%
-3.63%
$ 576.39K
$ 237.40
25
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00953481
+0.29%
-0.02%
+148.99%
$ 466.89K
$ 513.82
26
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000705
+0.14%
+1.59%
+3.37%
$ 439.95K
$ 49.27M
27
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+2.79%
$ 398.62K
$ 2.30
28
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03862804
+0.03%
-0.01%
-14.77%
$ 386.26K
$ 39.22
29
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034883
0.00%
--
-0.06%
$ 348.83K
$ 71.29
30
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0006115
-1.52%
-1.98%
-16.45%
$ 323.86K
$ 90.90M
31
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.405E-5
+0.09%
-2.70%
-3.10%
$ 322.68K
--
32
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00080862
0.00%
-0.00%
+0.02%
$ 243.53K
$ 17.43
33
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00809153
0.00%
-0.00%
+0.29%
$ 240.02K
$ 3.37
34
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.29%
$ 205.20K
$ 27.82
35
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0.00115642
-0.07%
-0.06%
-6.87%
$ 199.45K
$ 702.87
36
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00035021
-3.22%
-0.03%
-8.58%
$ 190.25K
$ 644.29
37
Funtico
Funtico
TICO
$ 8.798E-5
-0.29%
-14.80%
-29.81%
$ 187.55K
--
38
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016043
+0.24%
-0.01%
-14.16%
$ 160.43K
$ 17.97
39
StarShip
StarShip
STARSHIP
$ 0.00805383
-0.23%
--
+0.53%
$ 151.43K
$ 7.67
40
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016888
0.00%
--
-2.06%
$ 149.79K
$ 10.97
41
Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
ARCA
$ 0.00038053
0.00%
--
+0.02%
$ 139.66K
$ 731.75
42
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.0011905
+0.26%
+0.09%
-62.39%
$ 114.47K
$ 236.62
43
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057643
0.00%
0.00%
-1.36%
$ 110.24K
$ 2.22
44
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021985
0.00%
--
-9.42%
$ 107.62K
$ 174.32
45
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
$ 0.00014208
0.00%
--
+1.95%
$ 106.56K
$ 5.61
46
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.498E-5
0.00%
+2.00%
-0.32%
$ 99.91K
--
47
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00194278
0.00%
--
-0.10%
$ 84.71K
$ 1.62
48
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.399E-5
0.00%
+6.40%
+6.50%
$ 84.17K
--
49
CryptoBlades
CryptoBlades
SKILL
$ 0.074647
+0.07%
-0.01%
-0.29%
$ 74.63K
$ 7.00
50
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.79E-6
0.00%
-6.20%
+6.76%
$ 71.56K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории РПГ и почему они так популярны?
Токены категории РПГ представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 68 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $282.55M.
Какой токен из категории РПГ демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории РПГ, отслеживаемых на MEXC, WZRD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 13.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов РПГ находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 68 токенов категории РПГ, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории РПГ относятся FLOKI, ILV, BIGTIME. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории РПГ?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории РПГ составляет примерно $282.55M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор РПГ, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.