Текущая цена Legend of Arcadia сегодня составляет 0,01171134 USD. Следите за обновлениями цены ARCA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ARCA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Legend of Arcadia

Цена Legend of Arcadia (ARCA)

Не в листинге

Текущая цена 1 ARCA в USD:

$0,01174521
$0,01174521
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Legend of Arcadia (ARCA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:49:00 (UTC+8)

Информация о ценах Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01164647
$ 0,01164647
Мин 24Ч
$ 0,01182796
$ 0,01182796
Макс 24Ч

$ 0,01164647
$ 0,01164647

$ 0,01182796
$ 0,01182796

$ 0,089965
$ 0,089965

$ 0,0104858
$ 0,0104858

-0,23%

-0,09%

-1,39%

-1,39%

Текущая цена Legend of Arcadia (ARCA) составляет $0,01171134. За последние 24 часа ARCA торговался в диапазоне от $ 0,01164647 до $ 0,01182796, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ARCA за все время составляет $ 0,089965, а минимальная – $ 0,0104858.

Что касается краткосрочной динамики, ARCA изменился на -0,23% за последний час, на -0,09% за 24 часа и на -1,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Legend of Arcadia (ARCA)

$ 3,26M
$ 3,26M

--
--

$ 11,75M
$ 11,75M

277,33M
277,33M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Legend of Arcadia составляет $ 3,26M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ARCA составляет 277,33M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,75M.

История цен Legend of Arcadia (ARCA) в USD

За сегодня изменение цены Legend of Arcadia на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Legend of Arcadia на USD составило $ -0,0009746294.
За последние 60 дней изменение цены Legend of Arcadia на USD составило $ -0,0012636887.
За последние 90 дней изменение цены Legend of Arcadia на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,09%
30 дней$ -0,0009746294-8,32%
60 дней$ -0,0012636887-10,79%
90 дней$ 0--

Что такое Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Legend of Arcadia (ARCA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Legend of Arcadia (USD)

Сколько будет стоить Legend of Arcadia (ARCA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Legend of Arcadia (ARCA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Legend of Arcadia.

Проверьте прогноз цены Legend of Arcadia!

ARCA на местную валюту

Токеномика Legend of Arcadia (ARCA)

Понимание токеномики Legend of Arcadia (ARCA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ARCA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Legend of Arcadia (ARCA)

Сколько стоит Legend of Arcadia (ARCA) на сегодня?
Актуальная цена ARCA в USD – 0,01171134 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ARCA в USD?
Текущая цена ARCA в USD составляет $ 0,01171134. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Legend of Arcadia?
Рыночная капитализация ARCA составляет $ 3,26M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ARCA?
Циркулирующее предложение ARCA составляет 277,33M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ARCA?
ARCA достиг максимальной цены (ATH) в 0,089965 USD.
Какова была минимальная цена ARCA за все время (ATL)?
ARCA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0104858 USD.
Каков объем торгов ARCA?
Объем торгов за последние 24 часа для ARCA составляет -- USD.
Вырастет ли ARCA в цене в этом году?
ARCA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ARCA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:49:00 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.