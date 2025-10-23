Что такое Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs. The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

Источник Legend of Arcadia (ARCA) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Legend of Arcadia (USD)

Сколько будет стоить Legend of Arcadia (ARCA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Legend of Arcadia (ARCA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Legend of Arcadia.

Проверьте прогноз цены Legend of Arcadia!

ARCA на местную валюту

Токеномика Legend of Arcadia (ARCA)

Понимание токеномики Legend of Arcadia (ARCA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ARCA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Legend of Arcadia (ARCA) Сколько стоит Legend of Arcadia (ARCA) на сегодня? Актуальная цена ARCA в USD – 0,01171134 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ARCA в USD? $ 0,01171134 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ARCA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Legend of Arcadia? Рыночная капитализация ARCA составляет $ 3,26M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ARCA? Циркулирующее предложение ARCA составляет 277,33M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ARCA? ARCA достиг максимальной цены (ATH) в 0,089965 USD . Какова была минимальная цена ARCA за все время (ATL)? ARCA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0104858 USD . Каков объем торгов ARCA? Объем торгов за последние 24 часа для ARCA составляет -- USD . Вырастет ли ARCA в цене в этом году? ARCA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ARCA для более подробного анализа.

