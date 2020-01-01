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Топ токенов категории Стратегический маховик NFT по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стратегический маховик NFT. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00721255
-1.25%
+0.00%
+1.42%
$ 6.54M
$ 63.64K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00247898
+0.19%
-0.03%
-5.63%
$ 2.08M
$ 5.08K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.0013598
+0.21%
-0.12%
-22.33%
$ 991.41K
$ 22.37K
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00079783
+0.24%
-0.02%
-9.48%
$ 576.86K
$ 1.70K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00059092
+0.31%
-0.02%
-8.24%
$ 571.06K
$ 295.64
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00028067
0.00%
--
+1.22%
$ 256.50K
$ 364.98
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00027285
0.00%
--
+0.99%
$ 255.13K
$ 656.88
8
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00026631
0.00%
+0.00%
+0.28%
$ 245.31K
$ 202.07
9
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025135
+0.22%
--
-0.93%
$ 227.08K
$ 44.73
10
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
+11.00%
$ 195.15K
$ 8.46
11
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020917
0.00%
--
+2.77%
$ 192.97K
$ 1.07
12
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.0001875
0.00%
--
+1.68%
$ 174.24K
$ 89.89
13
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
+0.11%
$ 170.87K
$ 74.32
14
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018815
0.00%
--
-3.07%
$ 169.58K
$ 71.05
15
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
-0.39%
$ 161.25K
$ 535.12
16
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020934
0.00%
--
-0.89%
$ 160.90K
$ 53.67
17
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00017171
0.00%
--
+0.34%
$ 160.14K
$ 8.32
18
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00016966
+0.38%
-0.02%
+11.79%
$ 156.09K
$ 1.02K
19
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00016275
+0.36%
-0.02%
-9.07%
$ 143.53K
$ 70.96
20
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
-2.14%
$ 136.63K
$ 300.21
21
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00011525
0.00%
--
+9.88%
$ 115.25K
$ 121.10
22
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00016889
0.00%
+0.00%
-9.23%
$ 97.44K
$ 815.22
23
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.671E-5
0.00%
-3.50%
-0.01%
$ 70.59K
--
24
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
+2.14%
$ 67.93K
--
25
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.0001188
0.00%
--
+2.07%
$ 64.86K
$ 92.86
26
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.46E-5
0.00%
+1.60%
+3.94%
$ 49.83K
--
27
Awoo
Awoo
AWOO
$ 8.144E-5
-0.12%
+16.90%
+5.96%
$ 40.72K
--
28
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.179E-5
0.00%
-2.70%
+1.38%
$ 37.22K
--
29
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
+5.02%
$ 27.13K
--
30
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.00036887
+0.28%
-0.01%
-6.99%
$ 26.26K
$ 21.24
31
Card Strategy
Card Strategy
CSTRAT
$ 0.00027378
0.00%
--
-33.04%
$ 7.72K
$ 547.55

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стратегический маховик NFT и почему они так популярны?
Токены категории Стратегический маховик NFT представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 31 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $14.17M.
Какой токен из категории Стратегический маховик NFT демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стратегический маховик NFT, отслеживаемых на MEXC, AWOO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стратегический маховик NFT находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 31 токенов категории Стратегический маховик NFT, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стратегический маховик NFT относятся PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стратегический маховик NFT?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стратегический маховик NFT составляет примерно $14.17M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стратегический маховик NFT, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.