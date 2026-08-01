Какова сегодняшняя цена Bodoggos Strategy (BDGSTRAT)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.06%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов BDGSTRAT находится в обращении?

Обращающееся предложение BDGSTRAT составляет 954559362.9711438, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Bodoggos Strategy?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей BDGSTRAT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Bodoggos Strategy?

Рыночная капитализация составляет ₽2029857.6702339712000, что ставит Bodoggos Strategy на 8157-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется BDGSTRAT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Bodoggos Strategy?

Недавнее изменение цены на -0.06% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках NFT,Solana Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.