Какова текущая цена Tokamak Network?

Tokamak Network оценивается в ₽22.3804217137124736000, за сегодняшний день она изменилась на -2.73%.

Насколько быстро растёт сообщество TON?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Tokamak Network?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Tokamak Network в секторе Infrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2). Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов TON?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как TON соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽2282.685850392192000, а ATL — ₽22.3034343738221568000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 64574822.80992538 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.