Какова реальная цена TITAN сегодня?

Текущая цена TITAN составляет ₽1.278705098709240832000, за последние 24 часа она изменилась на -3.18%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для TITAN?

TITAN торговался в диапазоне от ₽1.273719251935391744000 до ₽1.326176135917216640000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна TITAN сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется TITAN?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что TITAN демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место TITAN в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽33757788.8686596992000 TITAN занимает #3711 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли TITAN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как TITAN соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽20.1950735982059008000, а ATL — ₽0.959162747587230592000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение TITAN?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (26400000.0 токенов), производительность категории в рамках Cardano Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.