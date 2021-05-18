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OCCAMFI
OCC/USDT
0.1495+4.25%
$0.00
Макс 24ч
0.1514
Мин 24ч
0.1419
Объем 24ч (OCC)
34.04K
Сумма за 24ч (USDT)
4.93K
Макс 24ч
0.1514
Мин 24ч
0.1419
Объем 24ч (OCC)
34.04K
Сумма за 24ч (USDT)
4.93K
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OCC
Occam.fi is a suite of DeFi solutions tailored for Cardano. Designed to deliver market leading launchpad capabilities, DEX tools, and liquidity pools, Occam.fi is the first and most significant addition to Cardano's rapidly expanding DeFi landscape.
Обзор
Название криптовалюты
OCC
Время выпуска
2021-05-18 00:00:00
Связанные ссылки
Цена выпуска
-
Макс. предложение
100,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
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(USDT)

0.1495$0.00
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