Crawju ($CRAWJU) is a community-driven memecoin on the Cardano blockchain, inspired by the quirky adventures of a toy Crawju and the legendary Charles Hoskinson. More than just a token, Crawju embraces the fun and creativity of meme culture. Mixing humor, storytelling, and Cardano's strong tech foundations. The Crawju mascot, a swamp-dwelling toy creature, embodies the playful spirit of the project while symbolizing the community's resilience and imagination.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CRAWJU (CRAWJU) Сколько стоит CRAWJU (CRAWJU) на сегодня? Актуальная цена CRAWJU в USD – 0,00126986 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CRAWJU в USD? $ 0,00126986 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CRAWJU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CRAWJU? Рыночная капитализация CRAWJU составляет $ 1,26M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CRAWJU? Циркулирующее предложение CRAWJU составляет 994,11M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CRAWJU? CRAWJU достиг максимальной цены (ATH) в 0,00438897 USD . Какова была минимальная цена CRAWJU за все время (ATL)? CRAWJU достиг минимальной цены (ATL) в 0,00047446 USD . Каков объем торгов CRAWJU? Объем торгов за последние 24 часа для CRAWJU составляет -- USD . Вырастет ли CRAWJU в цене в этом году? CRAWJU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRAWJU для более подробного анализа.

