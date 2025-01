Что такое Danzo (DANZO)

DANZO is at it's core a memecoin inspired by the joke Cardano - CarDANZO The DANZO Character is a sophisticated based degenerate making fun of himself and everyone around him. DANZO brings on Cardano a different perspective for memetokens called MEMEFI. The term MEMEFI is simple: a memetoken with the core of it being a game theory platform. To realize the full potential of the token, holders must participate in its ecosystem in this special case, the DANZO ARENA together with the DANZO Casino.

