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Текущая цена Surf Lending сегодня составляет 0,181458 USD. Рыночная капитализация SURF составляет 3 629 156 USD. Отслеживайте обновления цен SURF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Surf Lending сегодня составляет 0,181458 USD. Рыночная капитализация SURF составляет 3 629 156 USD. Отслеживайте обновления цен SURF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Surf Lending (SURF)

Не в листинге

Текущая цена 1 SURF в USD:

$0,181458
$0,181458$0,181458
-0,03%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Surf Lending (SURF) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:42:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Surf Lending

Текущая цена Surf Lending (SURF) сегодня составляет $ 0,181458 с изменением 3,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SURF на USD составляет $ 0,181458 за SURF.

На данный момент Surf Lending занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 629 156, при оборотном предложении 20,00M SURF. В течение последних 24 часов, SURF торговался в диапазоне от $ 0,177962 (минимум) до $ 0,190465 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,606445, тогда как исторический минимум составил $ 0,03290082.

В краткосрочной перспективе SURF изменился на +0,08% за последний час и на +12,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,80K.

Рыночная информация Surf Lending (SURF)

$ 3,63M
$ 3,63M$ 3,63M

$ 11,80K
$ 11,80K$ 11,80K

$ 4,54M
$ 4,54M$ 4,54M

20,00M
20,00M 20,00M

25 000 000,0
25 000 000,0 25 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Surf Lending составляет $ 3,63M, при 24-часовом объеме торгов $ 11,80K. Циркулируещее обращение SURF составляет 20,00M, а общее предложение – 25000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,54M.

История цен Surf Lending в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,177962
$ 0,177962$ 0,177962
Мин 24Ч
$ 0,190465
$ 0,190465$ 0,190465
Макс 24Ч

$ 0,177962
$ 0,177962$ 0,177962

$ 0,190465
$ 0,190465$ 0,190465

$ 0,606445
$ 0,606445$ 0,606445

$ 0,03290082
$ 0,03290082$ 0,03290082

+0,08%

-3,59%

+12,79%

+12,79%

История цен Surf Lending (SURF) в USD

За сегодня изменение цены Surf Lending на USD составило $ -0,006760334064602691.
За последние 30 дней изменение цены Surf Lending на USD составило $ +0,3708298551.
За последние 60 дней изменение цены Surf Lending на USD составило $ +0,1157156758.
За последние 90 дней изменение цены Surf Lending на USD составило $ +0,00000011633000318.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,006760334064602691-3,59%
30 дней$ +0,3708298551+204,36%
60 дней$ +0,1157156758+63,77%
90 дней$ +0,00000011633000318+0,00%

Прогноз цены Surf Lending

Прогноз цены Surf Lending (SURF) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SURF в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Surf Lending (SURF) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Surf Lending потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Surf Lending достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SURF, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Surf Lending».

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О Surf Lending

На какой блокчейн-сети работает Surf Lending?

Surf Lending работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SURF?

Токен оценивается в ₽13.5763931651537952000, что отражает изменение цены на -3.59% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Surf Lending?

Surf Lending относится к категории Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SURF с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Surf Lending?

Его рыночная капитализация составляет ₽271527564.0295654464000, что ставит актив на 1789-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SURF сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 19999991.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Surf Lending?

За последний день объем торговли SURF составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Surf Lending колебался между ₽13.3148281170138528000 и ₽14.2502822923266960000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Surf Lending

Страница обновлена: 2026-08-11 11:42:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Surf Lending (SURF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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