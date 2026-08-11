На какой блокчейн-сети работает Surf Lending?

Surf Lending работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SURF?

Токен оценивается в ₽13.5763931651537952000, что отражает изменение цены на -3.59% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Surf Lending?

Surf Lending относится к категории Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SURF с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Surf Lending?

Его рыночная капитализация составляет ₽271527564.0295654464000, что ставит актив на 1789-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SURF сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 19999991.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Surf Lending?

За последний день объем торговли SURF составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Surf Lending колебался между ₽13.3148281170138528000 и ₽14.2502822923266960000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.