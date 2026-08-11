Сегодняшняя цена Infinity Rising

Текущая цена Infinity Rising (RISE) сегодня составляет $ 0,00156283 с изменением 3,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RISE на USD составляет $ 0,00156283 за RISE.

На данный момент Infinity Rising занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 688 332, при оборотном предложении 1,08B RISE. В течение последних 24 часов, RISE торговался в диапазоне от $ 0,00156074 (минимум) до $ 0,00162385 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00941953, тогда как исторический минимум составил $ 0,00139351.

В краткосрочной перспективе RISE изменился на -0,39% за последний час и на -3,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 962,93.

Рыночная информация Infinity Rising (RISE)

Рыночная капитализация $ 4,69M$ 4,69M $ 4,69M Объем (24Ч) $ 962,93$ 962,93 $ 962,93 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,69M$ 4,69M $ 4,69M Оборотное предложение 1,08B 1,08B 1,08B Общее предложение 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Infinity Rising составляет $ 4,69M, при 24-часовом объеме торгов $ 962,93. Циркулируещее обращение RISE составляет 1,08B, а общее предложение – 3000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,69M.