Технический анализ BitcoinSV (BSV) за сегодня Страница анализа BitcoinSV предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BSV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BitcoinSV ниже. Регистрация

Изменение цены BitcoinSV (BSV) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $14,5 -- +15,44% +6,46% -14,21%

Технические индикаторы BitcoinSV

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BitcoinSV на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 4 Покупка 7 Скользящие средние : Продажа Продажа 9 Нейтрально 0 Покупка 5 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 4 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 14,5333 14,5266 R2 14,5266 14,5228 R1 14,5233 14,5204 PP 14,5166 14,5166 S1 14,5133 14,5128 S2 14,5066 14,5104 S3 14,5033 14,5066

Рыночные сигналы BitcoinSV Текущий чистый объем открытых ордеров 0,13M $1,89 M $1,76 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $1,09 M 3-дневные активные продажи $1,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $1,23 M 7-дневные активные продажи $1,20 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BitcoinSV Чистый приток Цена BSVUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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