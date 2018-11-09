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Технический анализ BitcoinSV (BSV) за сегодня

Технический анализ BitcoinSV (BSV) за сегодня

Страница анализа BitcoinSV предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BSV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BitcoinSV ниже.

Изменение цены BitcoinSV (BSV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$14,5--+15,44%+6,46%-14,21%
Узнайте больше о цене BitcoinSV

Технические индикаторы BitcoinSV

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BitcoinSV на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 0Покупка 5
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
14,5333
14,5266
R2
14,5266
14,5228
R1
14,5233
14,5204
PP
14,5166
14,5166
S1
14,5133
14,5128
S2
14,5066
14,5104
S3
14,5033
14,5066

Рыночные сигналы BitcoinSV

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,13M
$1,89 M
$1,76 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$1,09 M
3-дневные активные продажи
$1,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$1,23 M
7-дневные активные продажи
$1,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BitcoinSV

Чистый притокЦена BSVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BSV/USDT
$14,5
$14,5$14,5
-2,88%
5.88K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BSV в USD

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BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 14,5 USD

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