Что такое надпись Биткойна?









Под "Надписью Биткойна" подразумевается процесс гравировки содержимого на сатоши с помощью протокола Ordinals. Написанная информация может включать текст, изображения, видео, аудио и многое другое.





Привычные надписи Биткойна в основном делятся на две категории: текстовые надписи и надписи на основе изображений, обычно называемые токенами BRC-20 и Bitcoin NFT.













На недавнем бычьем рынке всплеск популярности NFT заставил разработчиков исследовать способы выпуска NFT в сети Биткойн. Из-за отсутствия поддержки смарт-контрактов в сети Биткойна прямая эмиссия NFT сталкивается с ограничениями.





В конце 2022 года разработчик сети Биткойна Кейси представил в майнете Биткойна NFT-протокол Ordinals. Протокол ввел понятия ординалов и надписей. Протокол Ordinals облегчает выпуск NFT в сети Биткойна, встраивая их в наименьшую единицу Биткойна, сатоши, и связывая уникальный серийный номер (Ordinals) с каждым сатоши. Такая связь между сатоши и различными формами контента, такими как изображения, текст и видео, приводит к созданию уникальных и незаменимых NFT.





Появление протокола Ordinals привлекло внимание рынка, побудив старые протоколы NFT задуматься о запуске новых проектов в сети Биткойна. В частности, команда Yuga Labs, известная по проекту Bored Ape Yacht Club, представила в сети Биткойна новый проект под названием TwelveFold.









Основываясь на протоколе Ordinals, разработчик Domo представил стандарт BRC-20 для выпуска в сети Биткойна взаимозаменяемых токенов. ORDI - первый токен BRC-20, выпущенный на блокчейне Биткойна, с общим предложением в 21 миллион.





Стандарт BRC-20 быстро обрел признание на рынке, что привело к появлению различных токенов BRC-20. Недавно несколько ведущих бирж добавили токены BRC-20 в свой листинг, что еще больше подогрело общий ажиотаж на рынке.









Вдохновившись протоколом Ordinals, соучредитель Genius Том Леман представил протокол надписей Ethereum, Ethscriptions, с целью снизить стоимость майнинга NFT и продвинуть развитие сферы NFT.





Вопреки ожиданиям, эта концепция не получила поддержки со стороны сообщества и различных проектов NFT. Тем не менее, в Ethereum сохранился принцип работы, схожий с токенами BRC20, а ETHS стал инаугурационным токеном протокола Ethscriptions.









Несмотря на широкое внедрение протокола Ordinals, он все еще имеет свои недостатки. В ответ на эти ограничения были представлены новые протоколы, такие как Atomicals, Runes & Pipe и Taproot Assets. Наряду с этими протоколами несколько ранних проектов привлекли внимание рынка и вызвали интерес к текущим рыночным тенденциям.









2.1 Невзаимозаменяемый: После создания надписи ее невозможно будет дополнить другими, что гарантирует уникальность каждого экземпляра.





2.2 Сравнительно справедливый: Участие открыто для всех без каких-либо ограничений, что является ключевым фактором, способствующим популярности надписей.





2.3 Первым пришел, первым получил: Транзакции с более высокими комиссиями обрабатываются в приоритетном порядке, что соответствует логике майнеров Биткоина, отдающих предпочтение транзакциям с более высокими комиссиями.





2.4 Ограниченное количество: Количество может быть установлено во время создания надписи и не может быть изменено в дальнейшем.





2.5 Защита от несанкционированного доступа: Надписи Биткойна хранятся непосредственно в сети Биткойна, а не в таких хранилищах, как IPFS.









По мере того как на рынке растет спрос на надписи Биткойна, не утихают и споры вокруг них.





Сторонники этой идеи утверждают, что внедрение надписей не только повысило комиссию за транзакции для майнеров Биткойна, но и укрепило общую безопасность сети Биткойн. Недавний ажиотаж на рынке вокруг токенов BRC-20 совпал с резким ростом комиссий сети Биткойн, что означает увеличение заработка майнеров. В то же время более высокие доходы майнеров действуют подобно магниту, привлекая больше майнеров и укрепляя надежную безопасность сети Биткойн.





Противники утверждают, что индексаторы вносят значительный объем спамных данных, что приводит к "атакам" на сеть Биткойна. Кроме того, они выражают обеспокоенность по поводу потенциальных существенных рисков, связанных с централизованным методом учета, полагающимся на индексаторы. Примечательно, что разработчик Bitcoin Core Люк представляет эту противоположную точку зрения.





Вопреки продолжающимся спорам, энтузиазм и пыл криптовалютного сообщества не утихают. Токены серии BRC-20 стали свидетелями значительного роста, а аналогичные игры вышли за пределы сети Биткойна и распространились на другие сети блокчейна.









Тренд на надписи зародился в сети Биткойн, а затем распространился на различные блокчейны. После широкого внедрения надписей похожие модели последовательно появились на таких блокчейнах, как Ethereum, Solana, Avalanche (AVAX), Polygon, BNB Chain и других.





Согласно последним данным торгового рынка, минимальные цены на ETH и Facet в сети Ethereum составляют 5,798 ETH и 0,778 ETH соответственно. По сравнению с ценой майнинга 1 USDT на тот момент, они выросли более чем на 13 000 % и 1 700 % соответственно.





Минимальная цена надписи SOLS в сети Solana в настоящее время составляет 74 SOL, а цена минтинга - около 5 USDT, что дает прирост в 1 100%.





Минимальная цена надписей BNBS в сети BNB Chain в настоящее время составляет 6,25 BNB, а цена минтинга - около 0,02 USDT, что обеспечивает рост более чем на 76 000 %.





Эффект благосостояния, создаваемый надписями, привлек многих пользователей, и все больше профессиональных команд и игроков выходят на рынок, соревнуясь в минтинге надписей с помощью скриптов и других методов. Однако для обычных розничных игроков участие в монетном ажиотаже может оказаться довольно сложным. Зачастую им приходится выходить на вторичный рынок.





Кроме того, токены серии BRC-20 стали предпочтительным выбором для розничных инвесторов. Недавние достижения таких топовых токенов, как ORDI и SATS, позволили многим пользователям добиться значительной прибыли.









