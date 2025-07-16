Под "Надписью Биткойна" подразумевается процесс гравировки содержимого на сатоши с помощью протокола Ordinals. Написанная информация может включать текст, изображения, видео, аудио и многое другое. ПрПод "Надписью Биткойна" подразумевается процесс гравировки содержимого на сатоши с помощью протокола Ordinals. Написанная информация может включать текст, изображения, видео, аудио и многое другое. Пр
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Горячая концепция/Что такое н...ь Биткойна?

Что такое надпись Биткойна?

16 июля 2025 г.MEXC
Под "Надписью Биткойна" подразумевается процесс гравировки содержимого на сатоши с помощью протокола Ordinals. Написанная информация может включать текст, изображения, видео, аудио и многое другое.

Привычные надписи Биткойна в основном делятся на две категории: текстовые надписи и надписи на основе изображений, обычно называемые токенами BRC-20 и Bitcoin NFT.

1. Краткая история развития надписи Биткойна


1.1 Протокол Ordinals


На недавнем бычьем рынке всплеск популярности NFT заставил разработчиков исследовать способы выпуска NFT в сети Биткойн. Из-за отсутствия поддержки смарт-контрактов в сети Биткойна прямая эмиссия NFT сталкивается с ограничениями.

В конце 2022 года разработчик сети Биткойна Кейси представил в майнете Биткойна NFT-протокол Ordinals. Протокол ввел понятия ординалов и надписей. Протокол Ordinals облегчает выпуск NFT в сети Биткойна, встраивая их в наименьшую единицу Биткойна, сатоши, и связывая уникальный серийный номер (Ordinals) с каждым сатоши. Такая связь между сатоши и различными формами контента, такими как изображения, текст и видео, приводит к созданию уникальных и незаменимых NFT.

Появление протокола Ordinals привлекло внимание рынка, побудив старые протоколы NFT задуматься о запуске новых проектов в сети Биткойна. В частности, команда Yuga Labs, известная по проекту Bored Ape Yacht Club, представила в сети Биткойна новый проект под названием TwelveFold.

1.2 Стандарт BRC-20


Основываясь на протоколе Ordinals, разработчик Domo представил стандарт BRC-20 для выпуска в сети Биткойна взаимозаменяемых токенов. ORDI - первый токен BRC-20, выпущенный на блокчейне Биткойна, с общим предложением в 21 миллион.

Стандарт BRC-20 быстро обрел признание на рынке, что привело к появлению различных токенов BRC-20. Недавно несколько ведущих бирж добавили токены BRC-20 в свой листинг, что еще больше подогрело общий ажиотаж на рынке.

1.3 Протокол Ethscriptions


Вдохновившись протоколом Ordinals, соучредитель Genius Том Леман представил протокол надписей Ethereum, Ethscriptions, с целью снизить стоимость майнинга NFT и продвинуть развитие сферы NFT.

Вопреки ожиданиям, эта концепция не получила поддержки со стороны сообщества и различных проектов NFT. Тем не менее, в Ethereum сохранился принцип работы, схожий с токенами BRC20, а ETHS стал инаугурационным токеном протокола Ethscriptions.

1.4 Другие протоколы


Несмотря на широкое внедрение протокола Ordinals, он все еще имеет свои недостатки. В ответ на эти ограничения были представлены новые протоколы, такие как Atomicals, Runes & Pipe и Taproot Assets. Наряду с этими протоколами несколько ранних проектов привлекли внимание рынка и вызвали интерес к текущим рыночным тенденциям.

2. Особенности надписи биткойна


2.1 Невзаимозаменяемый: После создания надписи ее невозможно будет дополнить другими, что гарантирует уникальность каждого экземпляра.

2.2 Сравнительно справедливый: Участие открыто для всех без каких-либо ограничений, что является ключевым фактором, способствующим популярности надписей.

2.3 Первым пришел, первым получил: Транзакции с более высокими комиссиями обрабатываются в приоритетном порядке, что соответствует логике майнеров Биткоина, отдающих предпочтение транзакциям с более высокими комиссиями.

2.4 Ограниченное количество: Количество может быть установлено во время создания надписи и не может быть изменено в дальнейшем.

2.5 Защита от несанкционированного доступа: Надписи Биткойна хранятся непосредственно в сети Биткойна, а не в таких хранилищах, как IPFS.

3. Дискуссии вокруг надписей Биткойна


По мере того как на рынке растет спрос на надписи Биткойна, не утихают и споры вокруг них.

Сторонники этой идеи утверждают, что внедрение надписей не только повысило комиссию за транзакции для майнеров Биткойна, но и укрепило общую безопасность сети Биткойн. Недавний ажиотаж на рынке вокруг токенов BRC-20 совпал с резким ростом комиссий сети Биткойн, что означает увеличение заработка майнеров. В то же время более высокие доходы майнеров действуют подобно магниту, привлекая больше майнеров и укрепляя надежную безопасность сети Биткойн.

Противники утверждают, что индексаторы вносят значительный объем спамных данных, что приводит к "атакам" на сеть Биткойна. Кроме того, они выражают обеспокоенность по поводу потенциальных существенных рисков, связанных с централизованным методом учета, полагающимся на индексаторы. Примечательно, что разработчик Bitcoin Core Люк представляет эту противоположную точку зрения.

Вопреки продолжающимся спорам, энтузиазм и пыл криптовалютного сообщества не утихают. Токены серии BRC-20 стали свидетелями значительного роста, а аналогичные игры вышли за пределы сети Биткойна и распространились на другие сети блокчейна.

4. Текущие популярные надписи на рынке


Тренд на надписи зародился в сети Биткойн, а затем распространился на различные блокчейны. После широкого внедрения надписей похожие модели последовательно появились на таких блокчейнах, как Ethereum, Solana, Avalanche (AVAX), Polygon, BNB Chain и других.

Согласно последним данным торгового рынка, минимальные цены на ETH и Facet в сети Ethereum составляют 5,798 ETH и 0,778 ETH соответственно. По сравнению с ценой майнинга 1 USDT на тот момент, они выросли более чем на 13 000 % и 1 700 % соответственно.

Минимальная цена надписи SOLS в сети Solana в настоящее время составляет 74 SOL, а цена минтинга - около 5 USDT, что дает прирост в 1 100%.

Минимальная цена надписей BNBS в сети BNB Chain в настоящее время составляет 6,25 BNB, а цена минтинга - около 0,02 USDT, что обеспечивает рост более чем на 76 000 %.

Эффект благосостояния, создаваемый надписями, привлек многих пользователей, и все больше профессиональных команд и игроков выходят на рынок, соревнуясь в минтинге надписей с помощью скриптов и других методов. Однако для обычных розничных игроков участие в монетном ажиотаже может оказаться довольно сложным. Зачастую им приходится выходить на вторичный рынок.

Кроме того, токены серии BRC-20 стали предпочтительным выбором для розничных инвесторов. Недавние достижения таких топовых токенов, как ORDI и SATS, позволили многим пользователям добиться значительной прибыли.

5. Как приобрести токены серии BRC-20


Для обычных пользователей, желающих приобрести соответствующие токены, самым простым способом является участие в торгах на биржах. В настоящее время торговая платформа MEXC предлагает спотовую и фьючерсную торговлю такими токенами, как ORDI, SATS, PEPE и другими. Мы приглашаем пользователей к торговле на платформе MEXC.

Давайте на примере спотовой торговли ORDI рассмотрим, как это осуществляется.

Откройте приложение MEXC, нажмите на строку поиска в верхней части главной страницы и введите "ORDI". Выберите торговую пару ORDI/USDT в разделе "Спот", чтобы перейти на страницу графика К-линии. Нажмите на [Купить], затем выберите [Маркет] в качестве типа ордера и введите значение "Сумма" или "Всего". Наконец, нажмите [Купить ORDI], чтобы открыть ордер.

Вы также можете купить ORDI через спотовую торговлю, используя лимитный или стоп-лимитный ордер.



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


