Являясь ведущей мировой биржей криптовалют, MEXC уделяет большое внимание как спотовой, так и фьючерсной торговле, постоянно совершенствуя свои предложения. Благодаря многолетнему опыту в индустрии, MЯвляясь ведущей мировой биржей криптовалют, MEXC уделяет большое внимание как спотовой, так и фьючерсной торговле, постоянно совершенствуя свои предложения. Благодаря многолетнему опыту в индустрии, M
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Что такое п...вые барьеры

Что такое партнерская программа MEXC? Высокие комиссионные, нулевые барьеры

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Фьючерсы
Биткоин
BTC$111,779.94-8.03%
Эфириум
ETH$3,802.53-12.28%

Являясь ведущей мировой биржей криптовалют, MEXC уделяет большое внимание как спотовой, так и фьючерсной торговле, постоянно совершенствуя свои предложения. Благодаря многолетнему опыту в индустрии, MEXC стала платформой выбора для фьючерсных трейдеров благодаря своей высококонкурентной структуре комиссионных и исключительной глубине рынка.

Помимо разработки продуктов, MEXC активно сотрудничает с влиятельными KOL и создателями контента, чтобы способствовать взаимному росту и развитию здоровой, устойчивой экосистемы фьючерсной торговли.

1. Что такое партнерская программа MEXC?


Партнерская программа MEXC – это глобальная партнерская инициатива, направленная на продвижение торговли фьючерсами через сотрудничество с влиятельными лицами в индустрии, создателями контента и лидерами сообществ.

*BTN-Подать заявку на участие в партнерской программе MEXC &BTNURL=https://affiliates.mexc.com/ru-RU *

Присоединившись к MEXC в качестве партнера, вы сможете присоединиться к нашей миссии, отражать наши ценности и активно продвигать торговую платформу MEXC. Став партнером, вы получите уникальный реферальный код, который можно будет поделиться с любителями трейдинга через статьи, социальные сети или любые рекламные каналы. За каждого активного пользователя, которого вы успешно привлечете, вы будете получать пожизненную комиссию от его торговой деятельности.

Примечание: MEXC не принимает торговлю или заявки от пользователей из следующих стран/регионов: Северная Корея, Куба, Судан, Сирия, Иран, Крым, материковый Китай, Индонезия, Сингапур, Венесуэла, Канада, США и другие.

2. Преимущества участия в партнерской программе MEXC


2.1 Лучшие в индустрии ставки комиссионных


Как партнер MEXC, вы можете максимально увеличить свое влияние и при этом получать комиссионные, которые более чем в два раза превышают средний уровень по индустрии. За каждого привлеченного вами пользователя вы можете заработать до 70% реферальных комиссионных, плюс дополнительные 10% комиссионных субпартнеров. Например, если пользователь A (ваш прямой реферал) генерирует 100$ в качестве торговых комиссий, вы зарабатываете 70$. Если пользователь A привлекает пользователя C, вы также зарабатываете 10% от торговых комиссий пользователя C.

2.2 Лучшие в своем классе торговые условия и высокая лояльность пользователей


MEXC предлагает комплексный набор продуктов с поддержкой 1 291 фьючерсной пары, включая BTC и ETH, и кредитным плечом до 500x, что позволяет реализовывать широкий спектр торговых стратегий. Благодаря постоянным событиям с нулевой комиссией и комиссиям за торговлю фьючерсами, значительно ниже средних в индустрии, высокочастотные трейдеры получают выгоду от более низких торговых издержек. Кроме того, высокая ликвидность MEXC значительно снижает проскальзывание для крупных ордеров, обеспечивая стабильную и эффективную торговую среду.

*BTN-Начните свое путешествие по торговле фьючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *

2.3 Надежный мировой бренд с проверенной репутацией


MEXC установила партнерские отношения с более чем 73 000 KOL в более чем 170 странах и регионах, создав прочную репутацию бренда и доверия. На сегодняшний день платформа выплатила более 6 200 BTC в виде комиссионных своим партнерам – всегда вовремя, без задержек – укрепив свою репутацию надежной компании в индустрии. MEXC строго соблюдает международные стандарты финансового регулирования, используя многоуровневую систему разделения средств и передовые системы контроля рисков, чтобы обеспечить максимальную безопасность активов пользователей.

3. Как стать партнером MEXC


3.1 На веб-сайте


1) Войдите на официальный сайт MEXC и перейдите в раздел «Фьючерсы» → «Обзор фьючерсов».


2) Прокрутите страницу вниз, найдите раздел «Партнерская программа» и нажмите на «Подайте заявку».


3) На странице партнерской программы нажмите «Активировать статус партнера». Введите необходимую информацию в соответствии с подсказками, затем нажмите «Активировать сейчас», чтобы завершить подачу заявки.


3.2 В приложении


1) Откройте главную страницу приложения MEXC и нажмите «Реферальная».
2) Прокрутите страницу вниз, чтобы найти партнерскую программу MEXC, затем нажмите «Активировать».
3) Введите необходимую информацию в соответствии с инструкциями и нажмите «Активировать», чтобы завершить подачу заявки.


Партнерская программа MEXC предлагает отличную возможность – будь вы влиятельным лицом в индустрии, лидером сообщества или энтузиастом криптовалют, вы можете монетизировать свое влияние, делясь информацией о надежной и высококачественной торговой платформе. Станьте партнером глобального лидера и участвуйте в росте криптовалютной экономики!

*BTN-Нажмите здесь, чтобы стать партнером MEXC&BTNURL=https://affiliates.mexc.com/ru-RU *

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

В стремительном мире торговли криптовалютными фьючерсами открытие позиции – это первый шаг и зачастую ключ к успеху или неудаче. Многие трейдеры, особенно новички, используют только базовые рыночные и

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

На конкурентном рынке криптовалютной торговли очень важно выбрать платформу, которая не только обеспечивает стабильную и эффективную торговлю, но и постоянно предлагает дополнительные преимущества. ME

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов