Что такое партнерская программа MEXC? Высокие комиссионные, нулевые барьеры

Являясь ведущей мировой биржей криптовалют, MEXC уделяет большое внимание как спотовой, так и фьючерсной торговле, постоянно совершенствуя свои предложения. Благодаря многолетнему опыту в индустрии, MEXC стала платформой выбора для фьючерсных трейдеров благодаря своей высококонкурентной структуре комиссионных и исключительной глубине рынка.





Помимо разработки продуктов, MEXC активно сотрудничает с влиятельными KOL и создателями контента, чтобы способствовать взаимному росту и развитию здоровой, устойчивой экосистемы фьючерсной торговли.









Партнерская программа MEXC – это глобальная партнерская инициатива, направленная на продвижение торговли фьючерсами через сотрудничество с влиятельными лицами в индустрии, создателями контента и лидерами сообществ.





Присоединившись к MEXC в качестве партнера, вы сможете присоединиться к нашей миссии, отражать наши ценности и активно продвигать торговую платформу MEXC. Став партнером, вы получите уникальный реферальный код, который можно будет поделиться с любителями трейдинга через статьи, социальные сети или любые рекламные каналы. За каждого активного пользователя, которого вы успешно привлечете, вы будете получать пожизненную комиссию от его торговой деятельности.





Примечание: MEXC не принимает торговлю или заявки от пользователей из следующих стран/регионов: Северная Корея, Куба, Судан, Сирия, Иран, Крым, материковый Китай, Индонезия, Сингапур, Венесуэла, Канада, США и другие.













Как партнер MEXC, вы можете максимально увеличить свое влияние и при этом получать комиссионные, которые более чем в два раза превышают средний уровень по индустрии. За каждого привлеченного вами пользователя вы можете заработать до 70% реферальных комиссионных, плюс дополнительные 10% комиссионных субпартнеров. Например, если пользователь A (ваш прямой реферал) генерирует 100$ в качестве торговых комиссий, вы зарабатываете 70$. Если пользователь A привлекает пользователя C, вы также зарабатываете 10% от торговых комиссий пользователя C.









MEXC предлагает комплексный набор продуктов с поддержкой 1 291 фьючерсной пары, включая BTC и ETH, и кредитным плечом до 500x, что позволяет реализовывать широкий спектр торговых стратегий. Благодаря постоянным событиям с нулевой комиссией и комиссиям за торговлю фьючерсами, значительно ниже средних в индустрии, высокочастотные трейдеры получают выгоду от более низких торговых издержек. Кроме того, высокая ликвидность MEXC значительно снижает проскальзывание для крупных ордеров, обеспечивая стабильную и эффективную торговую среду.





MEXC установила партнерские отношения с более чем 73 000 KOL в более чем 170 странах и регионах, создав прочную репутацию бренда и доверия. На сегодняшний день платформа выплатила более 6 200 BTC в виде комиссионных своим партнерам – всегда вовремя, без задержек – укрепив свою репутацию надежной компании в индустрии. MEXC строго соблюдает международные стандарты финансового регулирования, используя многоуровневую систему разделения средств и передовые системы контроля рисков, чтобы обеспечить максимальную безопасность активов пользователей.













1) Войдите на официальный сайт MEXC и перейдите в раздел «Фьючерсы» → «Обзор фьючерсов».









2) Прокрутите страницу вниз, найдите раздел «Партнерская программа» и нажмите на «Подайте заявку».









3) На странице партнерской программы нажмите «Активировать статус партнера». Введите необходимую информацию в соответствии с подсказками, затем нажмите «Активировать сейчас», чтобы завершить подачу заявки.













1) Откройте главную страницу приложения MEXC и нажмите «Реферальная».

2) Прокрутите страницу вниз, чтобы найти партнерскую программу MEXC, затем нажмите «Активировать».

3) Введите необходимую информацию в соответствии с инструкциями и нажмите «Активировать», чтобы завершить подачу заявки.









Партнерская программа MEXC предлагает отличную возможность – будь вы влиятельным лицом в индустрии, лидером сообщества или энтузиастом криптовалют, вы можете монетизировать свое влияние, делясь информацией о надежной и высококачественной торговой платформе. Станьте партнером глобального лидера и участвуйте в росте криптовалютной экономики!





