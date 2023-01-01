1. Во время мероприятия пользователи, торгующие фьючерсами с кредитным плечом ≥ 21x, будут автоматически зарегистрированы в качестве участников.

2. Это мероприятие предназначено только для индивидуальных пользователей. Маркет-мейкеры и корпоративные аккаунты не допускаются к участию в этом мероприятии. Субаккаунты также не могут участвовать в мероприятии в качестве независимых аккаунтов.

3. После регистрации будет учитываться ваш объем торговли фьючерсами с кредитным плечом ≥ 21 и торговой комиссией > 0 (сумма открытых позиций + сумма закрытых позиций) в период проведения мероприятия, независимо от торговой пары.

4. Награды за задание по первому опыту не могут быть получены одновременно с наградами за другие задания по использованию высокого кредитного плеча того же типа на платформе.

5. Награды за рейтинг по объему торгов будут распределены в течение 3 дней после окончания мероприятия. Награды за остальные задания будут распределены на следующий день.

6. Если вы не получили вознаграждение в течение указанного времени, это может быть связано со срабатыванием системы контроля рисков. В таких случаях награды не будут отправлены повторно.

7. Все участвующие пользователи должны строго соблюдать условия предоставления услуг. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, подозреваемых в участии в фиктивной торговле, массовом создании счетов, самоторговле или манипулировании рынком во время мероприятия, а также право отозвать любые бонусные вознаграждения, полученные такими пользователями.

8. MEXC оставляет за собой право изменять условия данного мероприятия без предварительного уведомления.

9. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации результатов мероприятия. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь со Службой поддержки клиентов.