mexc
РынкиКупить криптоСпот
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-Day

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПросмотреть больше
Этап --Этап --
mexc
mexc
Общий еженедельный призовой фонд
0
USDT
Индивидуальное вознаграждение до
0
USDT
Мероприятие начнется через:
Период проведения:
-- - --
Число зарегистрированных участников
--
Разблокированный призовой фонд
--
USDT
Мои данныеМои данные
Общий объем торгов (USDT)
-- место
--
Время регистрации
--
Прогресс в выполнении заданий
Прогресс для разблокировки награды за следующее задание: 0.00%
Торгуйте еще -- USDT, чтобы получить награду за следующее задание
Прогресс в рейтинге
Прогресс для перехода на следующий уровень вознаграждения: 100.00%
Торгуйте еще 0.00 USDT, чтобы повысить сумму распределения вознаграждения
Задания мероприятияЗадания мероприятия
РейтингРейтинг
Время обновления: --
Рейтинг объема торгов обновляется каждые 15 минут.
Предполагаемое вознаграждение
--
USDT
Торговый объём
--
Предполагаемое вознаграждение
--
USDT
Торговый объём
--
Предполагаемое вознаграждение
--
USDT
Торговый объём
--
Вы превзошли -- участников мероприятия
РейтингUIDТорговый объём
No Data
Правила вознаграждения за рейтинг торгового объема
РейтингДоля призового фондаВознаграждение на участника (USDT)Минимальный объем торгов (USDT)
No Data
Правила мероприятияПравила мероприятия

1. Во время мероприятия пользователи, торгующие фьючерсами с кредитным плечом ≥ 21x, будут автоматически зарегистрированы в качестве участников.

2. Это мероприятие предназначено только для индивидуальных пользователей. Маркет-мейкеры и корпоративные аккаунты не допускаются к участию в этом мероприятии. Субаккаунты также не могут участвовать в мероприятии в качестве независимых аккаунтов.

3. После регистрации будет учитываться ваш объем торговли фьючерсами с кредитным плечом ≥ 21 и торговой комиссией > 0 (сумма открытых позиций + сумма закрытых позиций) в период проведения мероприятия, независимо от торговой пары.

4. Награды за задание по первому опыту не могут быть получены одновременно с наградами за другие задания по использованию высокого кредитного плеча того же типа на платформе.

5. Награды за рейтинг по объему торгов будут распределены в течение 3 дней после окончания мероприятия. Награды за остальные задания будут распределены на следующий день.

6. Если вы не получили вознаграждение в течение указанного времени, это может быть связано со срабатыванием системы контроля рисков. В таких случаях награды не будут отправлены повторно.

7. Все участвующие пользователи должны строго соблюдать условия предоставления услуг. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, подозреваемых в участии в фиктивной торговле, массовом создании счетов, самоторговле или манипулировании рынком во время мероприятия, а также право отозвать любые бонусные вознаграждения, полученные такими пользователями.

8. MEXC оставляет за собой право изменять условия данного мероприятия без предварительного уведомления.

9. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации результатов мероприятия. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь со Службой поддержки клиентов.

О нас
О бирже MEXC
Пользовательским соглашением
Политикой конфиденциальности
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
M-Ventures
MEXC Blog
Услуги
Купить крипто
Скачать приложение
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Корпоративные услуги
API
Верификация MEXC
Для правоохранительных органов
Как купить криптовалюту
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Свяжитесь с нами
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Сотрудничество (Корпоративные клиенты)
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Сообщество

© 2023 MEXC.COM