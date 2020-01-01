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Principais tokens de Storage por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Storage. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6806
-0.15%
-4.18%
-2.42%
$ 534.54M
$ 2.66M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002613
+0.08%
-0.46%
-0.46%
$ 258.31M
$ 228.60B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1.765
+0.06%
-2.11%
-2.06%
$ 115.75M
$ 42.07K
4
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003275
+0.09%
-2.08%
-2.99%
$ 57.22M
$ 180.61M
5
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02143
+0.80%
-2.23%
-15.41%
$ 51.60M
$ 3.52M
6
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004694
+0.13%
-4.91%
-5.96%
$ 26.25M
$ 117.15M
7
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.092458
-0.02%
-0.00%
-3.84%
$ 22.28M
$ 19.12K
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04059
+0.10%
-6.92%
-9.07%
$ 17.33M
$ 3.49M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0.04557
+0.04%
+15.08%
+45.04%
$ 15.27M
$ 2.14M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02110663
+0.02%
-0.03%
-4.16%
$ 7.94M
$ 374.06K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00455479
+0.02%
-0.00%
-1.57%
$ 6.93M
$ 66.22K
12
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0.01568268
-0.67%
0.00%
-0.38%
$ 2.65M
$ 4.04K
13
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.0096
+0.01%
-2.66%
-3.26%
$ 2.37M
$ 5.59M
14
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04196
+0.05%
+1.77%
+4.35%
$ 2.21M
$ 1.32M
15
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020147
0.00%
-0.01%
-0.42%
$ 1.80M
$ 2.35K
16
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01733385
-2.52%
+0.34%
+58.98%
$ 1.73M
$ 131.62K
17
OORT
OORT
OORT
$ 0.0016256
+2.14%
+3.67%
+33.14%
$ 1.27M
$ 39.43M
18
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0.01956354
0.00%
-0.01%
+27.55%
$ 1.11M
$ 3.39K
19
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0.00030849
-0.21%
--
-25.45%
$ 960.24K
$ 221.57
20
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0.00044081
+0.02%
-0.01%
+7.47%
$ 372.78K
$ 4.36K
21
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.01000555
+0.21%
+0.00%
0.00%
$ 267.31K
$ 9.22K
22
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00669399
0.00%
+0.51%
+46.74%
$ 259.73K
$ 1.05
23
Zus
Zus
ZCN
$ 0.00129807
0.00%
+0.00%
-1.36%
$ 201.11K
$ 4.93
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0.00263115
+0.01%
--
+0.87%
$ 139.09K
$ 176.78
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004977
+0.22%
-0.62%
-6.75%
$ 116.94K
$ 2.20M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00040723
-0.24%
+0.03%
-14.57%
$ 53.63K
$ 232.23
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 2.177E-5
+0.23%
-0.30%
+4.46%
$ 21.77K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 17.52K
--
29
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1.089E-5
0.00%
-83.70%
0.00%
$ 10.89K
--
30
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.04E-5
+0.48%
+4.20%
-43.54%
$ 9.66K
--
31
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0.0001082
-0.32%
-25.03%
+24.56%
--
$ 426.34M
32
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05147
+0.19%
0.00%
-0.75%
--
$ 168.50K
33
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0.00885
+0.11%
+5.48%
+7.23%
--
$ 3.62M
34
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0.001568
-0.38%
+3.70%
+15.45%
--
$ 53.44M
35
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0.13513
-0.70%
+1.08%
+20.47%
--
$ 582.94K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Storage e por que são populares?
Tokens de Storage representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 35 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.13B.
Qual é o token de Storage com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Storage acompanhados na MEXC, AUTONOMI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 15.08% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Storage existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 35 tokens de Storage, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Storage incluem FIL, BTT, AR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Storage?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Storage é de aproximadamente $1.13B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Storage, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.