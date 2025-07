BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Nome da criptoBZZ

ClassificaçãoNo.1088

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.45%

Fornecimento circulante52,600,660.90444622

Fornecimento máximo63,149,437

Fornecimento total63,149,437

Taxa circulante0.8329%

Data de emissão2021-06-21 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico59.64320391,2021-06-21

Menor preço0.12197999757777185,2025-03-13

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoSwarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.