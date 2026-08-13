Preço de Cere Network hoje

O preço ao vivo de Cere Network (CERE) hoje é $ 0, com uma variação de 1.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CERE para USD é de $ 0 por CERE.

Cere Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,801,965, com um fornecimento em circulação de 6.64B CERE. Nas últimas 24 horas, CERE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.47126, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CERE movimentou-se +0.39% na última hora e +0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.35K.

Informações de mercado de Cere Network (CERE)

Capitalização de mercado $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volume (24h) $ 2.35K$ 2.35K $ 2.35K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Fornecimento Circulante 6.64B 6.64B 6.64B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cere Network é $ 1.80M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.35K. A oferta em circulação de CERE é 6.64B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.02M.