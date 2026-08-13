Preço de Ocean Protocol hoje

O preço ao vivo de Ocean Protocol (OCEAN) hoje é $ 0.092647, com uma variação de 1.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OCEAN para USD é de $ 0.092647 por OCEAN.

Ocean Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,330,432, com um fornecimento em circulação de 240.97M OCEAN. Nas últimas 24 horas, OCEAN foi negociado entre $ 0.092018 (mínimo) e $ 0.094369 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.93, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01284832.

No desempenho de curto prazo, OCEAN movimentou-se -0.03% na última hora e -6.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.46K.

Informações de mercado de Ocean Protocol (OCEAN)

Capitalização de mercado $ 22.33M$ 22.33M $ 22.33M Volume (24h) $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.81M$ 24.81M $ 24.81M Fornecimento Circulante 240.97M 240.97M 240.97M Fornecimento total 267,720,016.39216346 267,720,016.39216346 267,720,016.39216346

A capitalização de mercado atual de Ocean Protocol é $ 22.33M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.46K. A oferta em circulação de OCEAN é 240.97M, com um fornecimento total de 267720016.39216346. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.81M.