Qual é o preço em tempo real de Crust Network hoje?

O preço atual de Crust Network está em R$0.0501490084487863284000, com uma variação de 0.52% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para CRU?

CRU foi negociado entre R$0.0497129985416599986000 e R$0.0502213342673842470000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Crust Network está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica CRU está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que CRU está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Crust Network?

Com uma capitalização de mercado de R$1339781.90854585110000, Crust Network ocupa a posição #4338, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial CRU tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Crust Network se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$898.3839033604248000, enquanto o ATL é de R$0.0385833933126326784000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de CRU?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (26716087.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Storage,Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio,Data Availability e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.