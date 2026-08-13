Qual é o preço atual de Archivas?

Archivas está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de -0.71% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está RCHV hoje?

A volatilidade do preço de RCHV nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Archivas?

O token flutuou entre R$ (mínimo) e R$ (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação RCHV gerou?

Nas últimas 24 horas, RCHV acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.0188667019173544839000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Archivas?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como RCHV se compara a outros tokens de Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),DePIN,Made in USA?

Dentro da categoria Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),DePIN,Made in USA, RCHV mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.