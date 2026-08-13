O que é WeSendit?

WeSendit é uma solução descentralizada para compartilhamento de arquivos e redes de armazenamento em nuvem que prioriza a privacidade do usuário e a segurança dos dados. Por meio de suas parcerias na rede Web 3.0, o WeSendit elimina as restrições de espaço de armazenamento e permite que os usuários economizem até 80% em comparação com outros provedores de nuvem. O WeSendit oferece aos usuários a possibilidade de escolher a rede pela qual seus dados serão transmitidos e, para garantir a máxima segurança, os dados são armazenados de forma redundante em milhares de zonas de disponibilidade ao redor do mundo.

O que torna o WeSendit único?

O WeSendit se destaca de outros provedores de nuvem por seu foco na privacidade do usuário e na segurança dos dados. O WeSendit utiliza tecnologias descentralizadas da Web 3.0 para criar ferramentas que oferecem processamento de dados confiável e seguro. Além disso, o token do WeSendit (WSI) serve como meio de pagamento e recompensa os usuários com tokens por enviarem dados, com base em sua assinatura e nos pacotes de serviço opcionais "pay as you go".

Para que o WeSendit (WSI) pode ser usado?

O token do WeSendit (WSI) pode ser utilizado de diversas maneiras, como para pagar serviços recorrentes, transferir fundos, negociar ou trocar por outros ativos cripto. Os detentores do token têm benefícios como indicações, recompensas por staking, uso das aplicações fornecidas, serviços da rede de armazenamento e o Programa de Atividade, que recompensa os usuários com tokens quando eles enviam seus dados através do wesendit.com.

Qual é o preço em tempo real de WeSendit?

A avaliação atual está em R$, com uma variação de preço de -0.51% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta WSI?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de WeSendit?

Com uma capitalização de mercado de R$1865941.43589840819000, WeSendit ocupa a posição #3948, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

WSI registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de WSI hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam WeSendit?

Os fatores incluem a oferta circulante (845670263.384501 tokens), as tendências de adoção dentro da Storage,BNB Chain Ecosystem,DePIN e a tração geral da rede da --.