Preço de Autonomi hoje

O preço ao vivo de Autonomi (AUTONOMI) hoje é $ 0.02616, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUTONOMI para USD é de $ 0.02616 por AUTONOMI.

Autonomi ocupa atualmente a posição #1493 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.57M, com um fornecimento em circulação de 136.64M AUTONOMI. Nas últimas 24 horas, AUTONOMI foi negociado entre $ 0.0261 (mínimo) e $ 0.02659 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.35756319057761676, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.025970483924033047.

No desempenho de curto prazo, AUTONOMI movimentou-se -1.25% na última hora e -2.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 95.32K.

Informações de mercado de Autonomi (AUTONOMI)

Classificação No.1493 Capitalização de mercado $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Volume (24h) $ 95.32K$ 95.32K $ 95.32K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.39M$ 31.39M $ 31.39M Fornecimento Circulante 136.64M 136.64M 136.64M Fornecimento total 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Blockchain pública ARB

