Preço de Real World Services hoje

O preço ao vivo de Real World Services (RWS) hoje é R$ 0.00903, com uma variação de 4.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RWS para BRL é de R$ 0.00903 por RWS.

Real World Services ocupa atualmente a posição #4535 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 RWS. Nas últimas 24 horas, RWS foi negociado entre R$ 0.00852 (mínimo) e R$ 0.01045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.0864454132904090475, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0757597715264879754.

No desempenho de curto prazo, RWS movimentou-se -0.45% na última hora e +7.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 28.25K.

Informações de mercado de Real World Services (RWS)

Classificação No.4535 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 28.25KR$ 28.25K R$ 28.25K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 894.81KR$ 894.81K R$ 894.81K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Fornecimento total 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Real World Services é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 28.25K. A oferta em circulação de RWS é 0.00, com um fornecimento total de 99092562. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 894.81K.