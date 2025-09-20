Gold Token (GLDT) Prisinformasjon (USD)

Gold Token (GLDT) sanntidsprisen er $1.22. I løpet av de siste 24 timene har GLDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.19 og et toppnivå på $ 1.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLDT er $ 1.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.734321.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLDT endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, +0.61% over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gold Token (GLDT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Gold Token er $ 879.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLDT er 721.40K, med en total tilgang på 721400.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 879.04K.