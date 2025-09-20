Dagens Gold Token livepris er 1.22 USD. Spor prisoppdateringer for GLDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GLDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gold Token livepris er 1.22 USD. Spor prisoppdateringer for GLDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GLDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gold Token (GLDT) Live prisdiagram
Gold Token (GLDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.39%

+0.61%

+0.67%

+0.67%

Gold Token (GLDT) sanntidsprisen er $1.22. I løpet av de siste 24 timene har GLDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.19 og et toppnivå på $ 1.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLDT er $ 1.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.734321.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLDT endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, +0.61% over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gold Token (GLDT) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Gold Token er $ 879.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLDT er 721.40K, med en total tilgang på 721400.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 879.04K.

Gold Token (GLDT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gold Token til USD ble $ +0.00735003.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gold Token til USD ble $ +0.0952240500.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gold Token til USD ble $ +0.1044698200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gold Token til USD ble $ +0.1139441404321755.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00735003+0.61%
30 dager$ +0.0952240500+7.81%
60 dager$ +0.1044698200+8.56%
90 dager$ +0.1139441404321755+10.30%

Hva er Gold Token (GLDT)

The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.

Gold Token (GLDT) Ressurs

Gold Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gold Token (GLDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gold Token (GLDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gold Token.

Sjekk Gold Tokenprisprognosen nå!

GLDT til lokale valutaer

Gold Token (GLDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gold Token (GLDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GLDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gold Token (GLDT)

Hvor mye er Gold Token (GLDT) verdt i dag?
Live GLDT prisen i USD er 1.22 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GLDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GLDT til USD er $ 1.22. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gold Token?
Markedsverdien for GLDT er $ 879.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GLDT?
Den sirkulerende forsyningen av GLDT er 721.40K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGLDT ?
GLDT oppnådde en ATH-pris på 1.24 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GLDT?
GLDT så en ATL-pris på 0.734321 USD.
Hva er handelsvolumet til GLDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GLDT er -- USD.
Vil GLDT gå høyere i år?
GLDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GLDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
