GENIUS AI logotipas

GENIUS AI kaina (GNUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 GNUS į USD – tiesioginė kaina:

$1.71
$1.71
0.00%1D
mexc
USD
GENIUS AI (GNUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:04:05(UTC+8)

GENIUS AI (GNUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.7
$ 1.7
24 val. žemiausia
$ 1.71
$ 1.71
24 val. aukščiausia

$ 1.7
$ 1.7

$ 1.71
$ 1.71

$ 45.26
$ 45.26

$ 0.463714
$ 0.463714

+0.02%

-0.07%

-0.52%

-0.52%

GENIUS AI (GNUS) realiojo laiko kaina yra $1.71. Per pastarąsias 24 valandas GNUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.7 iki aukščiausios $ 1.71 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GNUS kaina yra $ 45.26, o žemiausia – $ 0.463714.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GNUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GENIUS AI (GNUS) rinkos informacija

$ 21.24M
$ 21.24M

--
--

$ 25.98M
$ 25.98M

12.42M
12.42M

15,193,848.0
15,193,848.0

Dabartinė GENIUS AI rinkos kapitalizacija yra $ 21.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GNUS apyvartoje yra 12.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 15193848.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.98M

GENIUS AI (GNUS) kainos istorija USD

Šiandienos GENIUS AI kainos pokytis į USD: $ -0.001350399111186.
GENIUS AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2770213680.
GENIUS AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1582953840.
GENIUS AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2753013986386505.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001350399111186-0.07%
30 dienų$ -0.2770213680-16.20%
60 dienų$ +0.1582953840+9.26%
90 dienų$ -0.2753013986386505-13.86%

Kas yra GENIUS AI (GNUS)

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

GENIUS AI (GNUS) išteklius

GNUS į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GENIUS AI (GNUS)

Kiek GENIUS AI(GNUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GNUS kaina USD valiuta yra 1.71USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GNUS į USD kaina?
Dabartinė GNUS kaina USD valiuta yra $ 1.71. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GENIUS AI rinkos kapitalizacija?
GNUS rinkos kapitalizacija yra $ 21.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GNUS apyvartoje?
GNUS apyvartoje yra 12.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GNUS kaina?
GNUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 45.26USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GNUS kaina?
GNUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.463714USD.
Kokia yra GNUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GNUS yra --USD.
Ar GNUS kaina šiais metais kils?
GNUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GNUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
