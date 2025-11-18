Worthless Coin מחיר היום

מחיר Worthless Coin (WORTHLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00014387, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WORTHLESS ל USD הוא $ 0.00014387 לכל WORTHLESS.

Worthless Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,857, עם היצע במחזור של 999.89M WORTHLESS. ב‑24 השעות האחרונות, WORTHLESS סחר בין $ 0.00014093 (נמוך) ל $ 0.00015135 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02278096, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014093.

ביצועים לטווח קצר, WORTHLESS נע ב -0.83% בשעה האחרונה ו -29.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Worthless Coin (WORTHLESS) מידע שוק

שווי שוק $ 143.86K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.86K
אספקת מחזור 999.89M
אספקה כוללת 999,890,641.988925

