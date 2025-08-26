עוד על BERRY

Strawberry AI סֵמֶל

Strawberry AI מחיר (BERRY)

1 BERRY ל USDמחיר חי:

$0.085446
-6.30%1D
Strawberry AI (BERRY) טבלת מחירים חיה
Strawberry AI (BERRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.083733
24 שעות נמוך
$ 0.093092
גבוה 24 שעות

$ 0.083733
$ 0.093092
$ 0.543873
$ 0.00370806
+1.94%

-6.37%

+2.72%

+2.72%

Strawberry AI (BERRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.085446. במהלך 24 השעות האחרונות, BERRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.083733 לבין שיא של $ 0.093092, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.543873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00370806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERRY השתנה ב +1.94% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strawberry AI (BERRY) מידע שוק

$ 8.53M
--
$ 8.53M
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Strawberry AI הוא $ 8.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERRY הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.53M.

Strawberry AI (BERRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Strawberry AIל USDהיה $ -0.0058143360076803.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrawberry AI ל USDהיה . $ +0.0131350325.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrawberry AI ל USDהיה $ +0.1261969234.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Strawberry AIל USDהיה $ +0.02438361742478906.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0058143360076803-6.37%
30 ימים$ +0.0131350325+15.37%
60 ימים$ +0.1261969234+147.69%
90 ימים$ +0.02438361742478906+39.93%

מה זהStrawberry AI (BERRY)

Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Strawberry AI (BERRY) משאב

האתר הרשמי

Strawberry AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Strawberry AI (BERRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Strawberry AI (BERRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Strawberry AI.

בדוק את Strawberry AI תחזית המחיר עכשיו‏!

BERRY למטבעות מקומיים

Strawberry AI (BERRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Strawberry AI (BERRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BERRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Strawberry AI (BERRY)

כמה שווה Strawberry AI (BERRY) היום?
החי BERRYהמחיר ב USD הוא 0.085446 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BERRY ל USD?
המחיר הנוכחי של BERRY ל USD הוא $ 0.085446. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Strawberry AI?
שווי השוק של BERRY הוא $ 8.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BERRY?
ההיצע במחזור של BERRY הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BERRY?
‏‏BERRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.543873 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BERRY?
BERRY ‏‏רשם מחירATL של 0.00370806 USD.
מהו נפח המסחר של BERRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BERRY הוא -- USD.
האם BERRY יעלה השנה?
BERRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BERRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.