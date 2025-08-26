Strawberry AI (BERRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.083733 $ 0.083733 $ 0.083733 24 שעות נמוך $ 0.093092 $ 0.093092 $ 0.093092 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.083733$ 0.083733 $ 0.083733 גבוה 24 שעות $ 0.093092$ 0.093092 $ 0.093092 שיא כל הזמנים $ 0.543873$ 0.543873 $ 0.543873 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00370806$ 0.00370806 $ 0.00370806 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.94% שינוי מחיר (1D) -6.37% שינוי מחיר (7D) +2.72% שינוי מחיר (7D) +2.72%

Strawberry AI (BERRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.085446. במהלך 24 השעות האחרונות, BERRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.083733 לבין שיא של $ 0.093092, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.543873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00370806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERRY השתנה ב +1.94% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strawberry AI (BERRY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Strawberry AI הוא $ 8.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERRY הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.53M.