Strawberry AI (BERRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.085446. במהלך 24 השעות האחרונות, BERRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.083733 לבין שיא של $ 0.093092, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.543873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00370806.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERRY השתנה ב +1.94% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Strawberry AI הוא $ 8.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERRY הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.53M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Strawberry AIל USDהיה $ -0.0058143360076803.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrawberry AI ל USDהיה . $ +0.0131350325.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrawberry AI ל USDהיה $ +0.1261969234.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Strawberry AIל USDהיה $ +0.02438361742478906.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0058143360076803
|-6.37%
|30 ימים
|$ +0.0131350325
|+15.37%
|60 ימים
|$ +0.1261969234
|+147.69%
|90 ימים
|$ +0.02438361742478906
|+39.93%
Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately.
