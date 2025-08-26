PunkCity (PUNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03941984 גבוה 24 שעות $ 0.04212253 שיא כל הזמנים $ 4.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03941984 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -4.92% שינוי מחיר (7D) -13.70%

PunkCity (PUNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03973758. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03941984 לבין שיא של $ 0.04212253, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03941984.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNK השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PunkCity (PUNK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.66M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.98M אספקת מחזור 41.66M אספקה כוללת 49,785,884.41196579

שווי השוק הנוכחי של PunkCity הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNK הוא 41.66M, עם היצע כולל של 49785884.41196579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.98M.