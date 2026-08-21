Project DogCat DCAT מחיר היום

מחיר Project DogCat DCAT (DCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00207335, עם שינוי של 9.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCAT ל USD הוא $ 0.00207335 לכל DCAT.

Project DogCat DCAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 207,335, עם היצע במחזור של 100.00M DCAT. ב‑24 השעות האחרונות, DCAT סחר בין $ 0.00188732 (נמוך) ל $ 0.00207489 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00207489, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00172207.

ביצועים לטווח קצר, DCAT נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +14.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 949.33.

Project DogCat DCAT (DCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 207.34K$ 207.34K $ 207.34K נפח (24 שעות) $ 949.33$ 949.33 $ 949.33 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 207.34K$ 207.34K $ 207.34K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Project DogCat DCAT הוא $ 207.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 949.33. ההיצע במחזור של DCAT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.34K.