Power Staked SOL מחיר היום

מחיר Power Staked SOL (PWRSOL) בזמן אמת היום הוא $ 110.75, עם שינוי של 5.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PWRSOL ל USD הוא $ 110.75 לכל PWRSOL.

Power Staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 81,827, עם היצע במחזור של 738.87 PWRSOL. ב‑24 השעות האחרונות, PWRSOL סחר בין $ 104.53 (נמוך) ל $ 110.76 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 285.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 73.02.

ביצועים לטווח קצר, PWRSOL נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +25.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.48.

Power Staked SOL (PWRSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 81.83K$ 81.83K $ 81.83K נפח (24 שעות) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.83K$ 81.83K $ 81.83K אספקת מחזור 738.87 738.87 738.87 אספקה כוללת 738.87152825 738.87152825 738.87152825

שווי השוק הנוכחי של Power Staked SOL הוא $ 81.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.48. ההיצע במחזור של PWRSOL הוא 738.87, עם היצע כולל של 738.87152825. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.83K.