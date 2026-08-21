Omnity Convertible Token מחיר היום

מחיר Omnity Convertible Token (OCT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00169888, עם שינוי של 2.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OCT ל USD הוא $ 0.00169888 לכל OCT.

Omnity Convertible Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 169,888, עם היצע במחזור של 100.00M OCT. ב‑24 השעות האחרונות, OCT סחר בין $ 0.00168412 (נמוך) ל $ 0.00174437 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OCT נע ב -- בשעה האחרונה ו +4.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.54.

Omnity Convertible Token (OCT) מידע שוק

שווי שוק $ 169.89K$ 169.89K $ 169.89K נפח (24 שעות) $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.89K$ 169.89K $ 169.89K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omnity Convertible Token הוא $ 169.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.54. ההיצע במחזור של OCT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.89K.