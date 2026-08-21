Newton On Base מחיר היום

מחיר Newton On Base (NEWB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEWB ל USD הוא $ 0 לכל NEWB.

Newton On Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,752.41, עם היצע במחזור של 1.00B NEWB. ב‑24 השעות האחרונות, NEWB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00324863, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEWB נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +29.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Newton On Base (NEWB) מידע שוק

שווי שוק $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Newton On Base הוא $ 13.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEWB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.75K.