JustMoney מחיר היום

מחיר JustMoney (JM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JM ל USD הוא $ 0 לכל JM.

JustMoney כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 269,017, עם היצע במחזור של 65.65B JM. ב‑24 השעות האחרונות, JM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JM נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו +3.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JustMoney (JM) מידע שוק

שווי שוק $ 269.02K$ 269.02K $ 269.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 269.02K$ 269.02K $ 269.02K אספקת מחזור 65.65B 65.65B 65.65B אספקה כוללת 65,653,880,334.23985 65,653,880,334.23985 65,653,880,334.23985

שווי השוק הנוכחי של JustMoney הוא $ 269.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JM הוא 65.65B, עם היצע כולל של 65653880334.23985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.02K.