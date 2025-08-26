עוד על JONES

Jones DAO סֵמֶל

Jones DAO מחיר (JONES)

1 JONES ל USDמחיר חי:

$0.092769
$0.092769
-7.10%1D
USD
Jones DAO (JONES) טבלת מחירים חיה
Jones DAO (JONES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.27%

-7.11%

-7.49%

-7.49%

Jones DAO (JONES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.09283. במהלך 24 השעות האחרונות, JONES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.092714 לבין שיא של $ 0.101216, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JONESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0479747.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JONES השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jones DAO (JONES) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Jones DAO הוא $ 481.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JONES הוא 5.19M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 928.86K.

Jones DAO (JONES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jones DAOל USDהיה $ -0.00711447117004868.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJones DAO ל USDהיה . $ -0.0239279164.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJones DAO ל USDהיה $ +0.0143048709.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jones DAOל USDהיה $ -0.00350290852344599.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00711447117004868-7.11%
30 ימים$ -0.0239279164-25.77%
60 ימים$ +0.0143048709+15.41%
90 ימים$ -0.00350290852344599-3.63%

מה זהJones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

Jones DAO (JONES) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Jones DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jones DAO (JONES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jones DAO (JONES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jones DAO.

בדוק את Jones DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

JONES למטבעות מקומיים

Jones DAO (JONES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jones DAO (JONES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JONES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jones DAO (JONES)

כמה שווה Jones DAO (JONES) היום?
החי JONESהמחיר ב USD הוא 0.09283 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JONES ל USD?
המחיר הנוכחי של JONES ל USD הוא $ 0.09283. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jones DAO?
שווי השוק של JONES הוא $ 481.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JONES?
ההיצע במחזור של JONES הוא 5.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JONES?
‏‏JONES השיג מחיר שיא (ATH) של 28.39 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JONES?
JONES ‏‏רשם מחירATL של 0.0479747 USD.
מהו נפח המסחר של JONES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JONES הוא -- USD.
האם JONES יעלה השנה?
JONES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JONES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.