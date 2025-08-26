Jones DAO (JONES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.092714 $ 0.092714 $ 0.092714 24 שעות נמוך $ 0.101216 $ 0.101216 $ 0.101216 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.092714$ 0.092714 $ 0.092714 גבוה 24 שעות $ 0.101216$ 0.101216 $ 0.101216 שיא כל הזמנים $ 28.39$ 28.39 $ 28.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0479747$ 0.0479747 $ 0.0479747 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -7.11% שינוי מחיר (7D) -7.49% שינוי מחיר (7D) -7.49%

Jones DAO (JONES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.09283. במהלך 24 השעות האחרונות, JONES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.092714 לבין שיא של $ 0.101216, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JONESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0479747.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JONES השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jones DAO (JONES) מידע שוק

שווי שוק $ 481.95K$ 481.95K $ 481.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 928.86K$ 928.86K $ 928.86K אספקת מחזור 5.19M 5.19M 5.19M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jones DAO הוא $ 481.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JONES הוא 5.19M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 928.86K.